2022-09-09 08:07:58 Böyle kaçakçılık görülmedi! Tırın deposundan bal çıktı
Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmalarda, toplam 529 kilo 600 gram kaçak kestane balı ele geçirildi. Tırlardan birinin yakıt deposunun tamamında bal olduğu belirlendi. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında kaçak yollarla ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram kestane balı ele geçirildi.