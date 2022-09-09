Böyle kaçakçılık görülmedi! Tırın deposundan bal çıktı

YAKIT DEPOSUNUN, KESTANE BALI İLE DOLDURULDUĞU BELİRLENDİ Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan başka tırın yakıt deposunda yine şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Yapılan incelemede, aracın yakıt deposunun tamamında kestane balı olduğu tespit edildi. Depoda bulunan 90 kilo 700 gram kestane balına el konuldu. Silecek suyu deposu, yakıt deposuna dönüştürüldü Tırın yakıt ihtiyacının ise silecek suyu deposunda bulunan özel tertibat ile sağlandığı tespit edildi. Ülkeye giriş yapan başka 2 tırın daha yakıt depolarının kestane balı ile dolu olduğu belirlendi. Bu 2 tırın depolarında da toplam 212 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi. Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram ağırlığındaki kestane balına el konuldu.