  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
6
Böyle içenler yandı! Ihlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

2022-11-25 15:12:35
Böyle içenler yandı! Ihlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşanıyor. Mevsimsel hastalıklara yakalanan vatandaşların ise ilk olarak akıllarına kış çayları geliyor. Bu çayların başında gelen ıhlamur bağışıklık sisteminin korunması amacıyla sıklıkla tüketiliyor.

#1
Foto - Böyle içenler yandı! Ihlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpolat, ıhlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar hakkında açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Böyle içenler yandı! Ihlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

Ihlamur bitkisinin insan sağlığına birçok yararı bulunduğunu belirten Akpolat, ıhlamurun kaynayan suyun içerisine atılarak saatlerce demlenmesinin zararlı olduğunu, doğru kullanımın ise 80 derece sıcaklığa ulaşan suyun ocaktan alınarak üzerine koyulan bir avuç ıhlamurun en fazla 10 dakika bekletilerek demletilmesi olduğunu söyledi.

#3
Foto - Böyle içenler yandı! Ihlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

“Doğal olan her şey zararsızdır gibi görülüyor” Prof. Dr. Akpolat, halk arasında doğal olan her şeyin zararsız olarak görüldüğünü belirtip, “Kış aylarına yaklaşıldığında en çok tüketilen ürünlerin başında ıhlamur geliyor, özellikle bu aylarda çok fazla tüketiliyor. Sakinleştirici ve idrar söktürücü özelliği, soğuk algınlığına iyi gelmesi, öksürük ve balgam giderilmesinde ve bağışıklık sisteminin korunması amacıyla tüketiliyor. Çok sık tüketildiği için bir takım yanlışlıklarda yapılıyor. Eğer biz doğru kullanırsak yüksek bir performansta fayda sağlıyoruz. Ama kullanım hatası olursa yararından çok zararı da olur. Halk arasında doğal olan her şey zararsızdır gibi görülüyor. Almış olduğumuz ıhlamurun bir taze olması ve dönemin de toplanması gerekli. Toz toprak olmaması ve özellikle daha çok kapalı poşetlerde alınması, ıhlamurun çiçek ve yaprağıyla birlikte kullanılması gerekiyor” dedi.

#4
Foto - Böyle içenler yandı! Ihlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

“Ihlamur saatlerce kaynatılmamalı” Prof. Dr. Akpolat, ıhlamurun saatlerce kaynatılmaması gerektiğini söyleyerek, “Almış olduğumuz ıhlamuru demleyeceğimiz zaman yapılan hatalardan birisi soğuk suya koyup saatlerce kaynatmamız. Uzun sürede kaynattığımız zaman ıhlamurda ki tanen miktarı suya geçiyor rengi koyulaşmaya başlıyor ve acılaşıyor. Artık bitkideki istemediğimiz ve yarardan çok zararı olabilecek maddeler bu suyun içerisine geçmeye başlıyor. Biz ıhlamurun saatlerce kaynamasını istemiyoruz. Burada yapılabilecek şey bir tutam ıhlamuru toz ve topraktan arındırmak için hafif sudan geçirmek gerekiyor. Diğer bir yanlış husus bitki çaylarını 100 derecenin üzerinde çok kaynar şekilde içiyoruz. Bu şekilde içildiğinde gırtlak kanseri ve boğazda sorunlar görülebilir” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Böyle içenler yandı! Ihlamur tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

“Yararlı olduğunu düşünüp fazla tüketilmemeli” Prof. Dr. Akpolat, yapılan bir diğer hatanın ise ıhlamurun yararlı olduğunu düşünülüp yüksek miktarda tüketilmesinin yanlış olduğunu söyleyerek, “Yapılması gereken 80-90 derecede kaynattığımız suyu porselen demlikte veya çaydanlıkta ıhlamuru çiçek ve yapraklarıyla birlikte koyduktan sonra kapağını kapatıp, 2-3 dakika bekletip, süzersek sakinleştirici etkisi olur. İş yorgunluğu ve stresli günlerde bu şekilde tüketilebilir. Eğer 5 dakika beklettirilirse idrar söktürücü etkisi öne çıkar. 10 dakika kadar bekletilir ise biraz daha rengi koyulaşacaktır ve öksürük ve balgam söktürme için kullanılır. Demliğin tekrar tekrar altının yakılıp kaynatılmaması gerekiyor. Yanlışlardan biri daha ise çok yararlı diye ıhlamuru günde 10 bardak tüketmemek lazım. Bu ürünler daha sonra böreklerden süzüleceği için böbreklere de sakıncalı olabiliyor. Yapılan birçok araştırmalarda böbreklerde, ritim artışlarında ve tansiyonda ölçümlerinde farklılık ortaya çıkarabilir. Ihlamuru kesinlikle katkısız içilmelidir. İçerisine limon, zencefil, bal, şeker gibi ürünler katılmaması gerekiyor. Ihlamurun sade tüketilmesini tavsiye ediyorum. Her katılan ürün farklı bir sıkıntıya sebep olabilir. Sade bir biçimde en fazla 2-3 fincan içilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Yeni Tesla fabrikasına o ülke aday oldu
Otomotiv

Yeni Tesla fabrikasına o ülke aday oldu

Elon Musk'un otomobil şirketi Tesla'nın yeni açacağı fabrikaya Güney Kore aday oldu. Elon Musk ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ye..
CHP yeni asgari ücret teklifini duyurdu
Ekonomi

CHP yeni asgari ücret teklifini duyurdu

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak içerisinde beklenirken CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Vatandaşları Türkiye’ye kaçmıştı! Türkiye'de üniversite açma kararı aldılar
Gündem

Vatandaşları Türkiye’ye kaçmıştı! Türkiye'de üniversite açma kararı aldılar

Rusya, artan Rus nüfus nedeniyle Türkiye'de üniversite açmaya karar verdi. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'ni yakında faa..
Bakan Derya Yanık: 1 milyon liralık kaynak aktarıldı
Gündem

Bakan Derya Yanık: 1 milyon liralık kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce depreminden sonra yapılan çalışmalara ilişkin, '1 milyon liralık kaynak Düzce'ye ilk akut..
Arap ülkesinden Türkiye kararı! Sınır hattına asker yığma kararı aldılar
Gündem

Arap ülkesinden Türkiye kararı! Sınır hattına asker yığma kararı aldılar

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından korkan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, sınır hattındaki askeri varlığını artırma kar..
O ülkeden PKK'ya tam 300 kişi katıldı! Vay namussuzlar vay
Dünya

O ülkeden PKK'ya tam 300 kişi katıldı! Vay namussuzlar vay

Almanya'dan son 9 yılda Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısının 300 olduğu bildirildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23