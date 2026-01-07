  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İşte bu hiç iyi haber değil: Fiyatlar artmaya devam ederse Türkiye yerine Tunus ve Mısır'ı seçecekler

Canan Karatay ısrarla öneriyor: Bu çorbayı içen hasta olmuyor!

Ulaşım üssü Türkiye: Havayolundan cumhuriyet tarihinin rekoru!

TBMM’ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, “Öcalan’ın yerine hazırlanıyor” dedi, açık açık isim verdi

Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Otomobil satışında tarihi rekor! En çok satan markalar belli oldu

Merakla bekleniyordu! KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında...
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Borsanın ateşi sönmüyor: BİST'ten bir rekor daha!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Borsanın ateşi sönmüyor: BİST'ten bir rekor daha!

Borsa İstanbul güne rekorla başladı. BİST BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puana ulaşarak rekor kırdı.

#1
Foto - Borsanın ateşi sönmüyor: BİST'ten bir rekor daha!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

#2
Foto - Borsanın ateşi sönmüyor: BİST'ten bir rekor daha!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile tekstil deri oldu.

#3
Foto - Borsanın ateşi sönmüyor: BİST'ten bir rekor daha!

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

#4
Foto - Borsanın ateşi sönmüyor: BİST'ten bir rekor daha!

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’
Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Çin, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

İsrail ve Suriye’nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, iki devlet..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

Kadıköy’deki restoranında fahiş fiyatlara itiraz eden müşterisini "Takipçin az" diyerek aşağılayan Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu hakk..
Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu
Dünya

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’te sivil yerleşim yerleri ve ordu noktalarına saldırmasının ardından kentte çatışmalar üçüncü gününde de sürü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23