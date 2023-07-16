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Bolu’dan yürekleri rahatlatan haber

2023-07-16 19:36:19
Bolu’dan yürekleri rahatlatan haber

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hummalı müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

#1
Foto - Bolu’dan yürekleri rahatlatan haber

Yangın, Dedeler köyü mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi.

#2
Foto - Bolu’dan yürekleri rahatlatan haber

Arazözlerin müdahale yaptığı esnada İstanbul’dan bölgeye yangın söndürme helikopteri gönderildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için ekipler havadan helikopterle ve karadan arazözlerle çalışma yürüttü.

#3
Foto - Bolu’dan yürekleri rahatlatan haber

Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Bolu Valisi Erkan Kılıç yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

#4
Foto - Bolu’dan yürekleri rahatlatan haber

Vali Kılıç, “Çevre il/ilçelerden gelen destekle birlikte ekiplerimizin müdahalesi sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı" dedi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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