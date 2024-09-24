Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Bolu Dağı'nda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.
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Bolu Dağı'nda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde hafif yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.
Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
Öte yandan, Kaynaşlı Kavşağı’ndan Abant Kavşağı’na kadar TEM Otoyolu’nda çalışma yapılmasından kaynaklı Bolu Dağı’nın D-100 geçişinde sürücüler yoğunluk oluşturuyor.
Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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