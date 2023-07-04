Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

Pınar Aydın, bugün gülümseyerek hatırladığı o yarışmaya katılmasına annesinin vesile olduğunu söylüyor: "Bizim ailede 'doktor, mühendis, avukat olacaksın' gibi bir kural vardır. Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım. Üniversite için Bursa'dan İstanbul'a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım. Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden 'Akademi Türkiye'nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum. Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim değişti." Aydın, yarışma sonrasında kendini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulmuş:"Yarışma çok popülerdi ve her yere çağrılıyordum. Ama ben sudan çıkmış balık gibiydim. Ne konuşacağımı dahi bilmiyordum.