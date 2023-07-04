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Medya
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Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

2023-07-04 21:02:11
Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

Arka Sokaklar Dizisi'nde Pınar karakterini oynayan Pınar Aydın, hayatını tamamen değiştirdi ve Giresun'a yerleşti... İşte, Pınar Aydın'ın son hali...

#1
Foto - Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk. Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

#2
Foto - Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi, Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor. Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti.

#3
Foto - Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali... 2000'lerin başında müzik yarışmaları popülerdi. 2004 yılında o yarışmaların arasına "Akademi Türkiye" de eklendi. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri, Pınar Aydın'dı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aydın, yarışmayı üçüncü tamamladı. Merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun birinci olduğu programda ikinciliği ise Tolga Futacı elde etti.

#4
Foto - Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

Pınar Aydın, bugün gülümseyerek hatırladığı o yarışmaya katılmasına annesinin vesile olduğunu söylüyor: "Bizim ailede 'doktor, mühendis, avukat olacaksın' gibi bir kural vardır. Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım. Üniversite için Bursa'dan İstanbul'a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım. Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden 'Akademi Türkiye'nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum. Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim değişti." Aydın, yarışma sonrasında kendini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulmuş:"Yarışma çok popülerdi ve her yere çağrılıyordum. Ama ben sudan çıkmış balık gibiydim. Ne konuşacağımı dahi bilmiyordum.

#5
Foto - Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

Bizi yarışmaya bağlayan sözleşmelerimiz vardı ve program bittiğinde elim kolum bağlı gibiydi. Hiçbir yere hareket edemiyordum.Ünlü prodüktörlüklerden albüm teklifleri geliyordu, görüşmeye gitmeye çekiniyordum. Ektiklerim de oluyordu. Açıkçası ürkmüştüm. Piyasaya dair hiçbir şey bilmediğim için. Beni kullanacaklar düşüncesiyle daha da çok korkuyordum." Pınar Aydın, "O imaj bir strateji miydi?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Yarışmada söylediğimiz şarkıları ve giydiğimiz kıyafetleri biz seçmiyorduk. Oradaki hiçbir şey bana ait değildi. Ben sadece şarkıyı icra eden kişiydim. Yaşım da küçüktü. Hiçbir şey bilmediğim için ses çıkaramıyordum. O yüzden bir afallama süreci yaşadım. Sözleşmelerle uğraşmak zorundaydım. Süresiz ve kölelik gibi bir sözleşmeydi. O yüzden feshetme kararı almak kolay oldu. Akla hayale gelmeyecek maddeler koymuşlardı."

#6
Foto - Bir zamanlar tüm gözler üzerindeydi! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı hayatını tamamen değiştirdi

Pınar Aydın şimdi 40 yaşında. Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu'yla evli. Eşi ve oğulları Ayaz ve Uğur Berk'le 3 yıldır Giresun'da yaşıyor. Aydın, Giresun'a yerleşme nedenini şöyle anlatıyor: "Eşimin babası vefat edince buraya geldik. Hayatım tamamen değişti. Burada huzurlu bir hayatım var. İstanbul'da boğuluyorum. Buradaki sakinliğe ve huzura çok alıştım. Küçük bir yer olduğu için kimse bir koşturma içerisinde değil. Köye çıkabiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Giresun'un tabiatı çok güzel." Kaynak: Sabah .com

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