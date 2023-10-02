2023-10-02 15:31:13 Bir telefonla muhtar oldu!
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası, ikinci aza olarak görev yapan bir kişi, muhtarı ve birinci azasını kaybeden mahalleye muhtar oldu.
Kahveyi bugüne kadar meğer hep yanlış yapıyormuşuz! Soğuk su yerine bunu koyun, köpüğe peçete yetişmeyecek! Olacak iş değil
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası, ikinci aza olarak görev yapan bir kişi, muhtarı ve birinci azasını kaybeden mahalleye muhtar oldu.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde, on binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi de depremde yıkımın en çok olduğu mahallelerden birisiydi. Enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı tamamlandıktan sonra mahalle yerini sessizliğe bıraktı.
Edinilen bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde 3 bin vatandaş depremlerde hayatını kaybetti. Mahalle, hem muhtarını hem de 1'inci azasını toprağa verdi. Yaşanan acı olayın ardından telefonu çalan Ali Karatosun’a kaymakamlık tarafından mahallesinin muhtarlığını devralması söylendi.
Depremde muhtarlarını ve birinci azalarını kaybettiğini ve duyduğu üzüntüyü dile getiren muhtar Ali Karatosun, “Depremden sonra muhtar oldum. Kaymakam bey aradı gel muhtarlığını al dedi. Muhtarımız İbrahim Ayna'yı ve birinci azamız Ali Köksöken'i kaybettik. İkisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Muhtarımız çok iyi bir insandı. Cömertti, herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Ali Köksöken rahmetli o keza öyleydi.
. Her gün üçümüz burada birlikteydik. Muhtar olmasa aynı muhtarın yaptığı işleri Ali Köksöken ile ikimiz yapıyorduk. Ben ikinci azaydım. Benden sonra iki tane aza vardı. Başka azalardan yedek alayım dedim araştırdım maalesef depremde onları da kaybetmişiz. Yedekten dahi aza alamadım.
Mahallemizde her yer enkaz ama yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar dediği her şeyi yaptı. Bunu da yapacağından eminim. Tabi çok can kayıplarımız var. En azından 3 binin üzerinde mahallemde can kaybı var. Mahallede oturacak yer kalmadı. İnşallah mahallemi, Azerbaycan devleti yaptıracak” ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23