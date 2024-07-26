Bir tek tasmaları eksik! Siyonizm’in gönüllü köleleri

HİÇ SİVİL ÖLDÜRMEDİK Terör devleti İsrail'in Başbakanı katil Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 39 bin 145 Filistinliyi öldürmesine ve 90 bin 257'sini yaralamasına rağmen ülkesinin toplu katliamlarını gizlemeye çalıştı. Netanyahu, Gazze'deki saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı ve defalarca toplu katliamlara maruz kalan güneydeki Refah kentinde "neredeyse hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini" savundu. Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir" iddiasında bulundu. Kongre üyelerine İsrail’in Gazze'de sivilleri korumak için çok çaba sarf ettiğini anlatan Netanyahu, sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.