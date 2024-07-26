Bir tek tasmaları eksik! Siyonizm’in gönüllü köleleri

Tepkiler çığ gibi ABD Kongresi’nin önemli isimleri, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail yönetimine yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Senatör Sanders, Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir yayında, Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye gitmediğini belirtti. Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre’ye davet edilmemeliydi" dedi. Temsilciler Meclisi başkanlığını yapan Demokrat vekil Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun bugün Kongre'deki sunumu, ABD Kongresi’ne hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı" yorumunu yaptı. ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti" ifadesiyle tepkisini gösterdi.