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Sağlık
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Bir kaşığı hafızayı zehir gibi yapıyor! Unutkanlığa birebir! Her şeyi hatırlayacaksınız

2023-08-29 16:55:00
Bir kaşığı hafızayı zehir gibi yapıyor! Unutkanlığa birebir! Her şeyi hatırlayacaksınız

Unutkanlık sorunu yaşayanlar, bu yöntem sayesinde hafızanız her geçen gün kuvvetlenecek. Sadece 1 kaşığı hafızayı demir gibi yapıyor! Hem unutkanlığa bire bir hem de beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı… Her geçen gün hafıza sorunu yaşayan kişi sayısı artarken insanlar bunun karşısında yeni çözümler arıyor. Günlük hayatın stresi, iş yoğunluğu, sağlıksız beslenme, düzensiz bir hayat tarzı hafıza sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan faktörler arasında yer alıyor. Bunlara dikkat etmek hafızayı güçlendirecekken bu besinden 1 kaşık yemek de hafızanızı demir gibi yapacak! Unutkanlığınızdan eser kalmayacak…

#1
Foto - Bir kaşığı hafızayı zehir gibi yapıyor! Unutkanlığa birebir! Her şeyi hatırlayacaksınız

Düzensiz ve sağlıksız beslenme, vitamin eksikliği, uyku düzensizliği ve bozukluğu ve depresyon genç yaşta unutkanlık sorununa yol açabilir. Hele ki teknolojik aletlerin, bilgisayar, telefon vs. yaşamın bir parçası haline geldikçe hafıza sorunu ve unutkanlık yaşını gün geçtikçe düşürdü. Öte yandan tükettiğimiz besinlerden almamız gereken vitaminleri almamak da unutkanlığa yol açıyor. Özellikle B12-D3 vitamini ve folik asit eksikliği unutkanlığın en önemli nedenlerinden biri.

#2
Foto - Bir kaşığı hafızayı zehir gibi yapıyor! Unutkanlığa birebir! Her şeyi hatırlayacaksınız

UNUTKANLIĞI ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI? -Öncelikle düzenli kitap okumak unutkanlığa iyi gelecektir. Beyninizi çalıştırmak, hayal gücünü devreye sokmak oldukça etkili bir yöntemdir. -Düzenli bir yaşantıya geçilmeli ve en önemlisi uyku düzeninin sağlıklı olması gerekir. -Sağlıksız, düzensiz ve yanlış beslenme alışkanlığı terk edilmelidir. -Fastfood yemeklerden, hazır yiyeceklerden ve özellikle kızartmalardan uzak durmak a da çok az tüketmek gereklidir. -Teknolojik aletlerle araya bir mesafe konulmalıdır. Özellikle bilgisayar ve telefon kullanımına sınır getirilmelidir. -Gün içinde bol su tüketilmeli, her gün en az bir saat yürüyüş yapılmalıdır.

#3
Foto - Bir kaşığı hafızayı zehir gibi yapıyor! Unutkanlığa birebir! Her şeyi hatırlayacaksınız

HAFIZA İÇİN 3 ÖNEMLİ BAHARAT Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık sağlık tavsiyelerinde bulunan Osman Müftüoğlu, bu kez de güçlü bir hafıza için 3 farklı baharat önerdi. Bunla; 1) Zerdeçal 2) Safran 3) Kimyon

#4
Foto - Bir kaşığı hafızayı zehir gibi yapıyor! Unutkanlığa birebir! Her şeyi hatırlayacaksınız

ARAŞTIRMALARLA KANITLANDI: HAFIZAYA ÇOK İYİ GELİYOR 'Stem Cell Research and Therapy' dergisinde Alman bilim insanlarının yayınladığı bir araştırma sonucunda zerdeçalın içerisindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde oldukça önemli bir rol oynadığı ortaya konuldu. Sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olan bu madde sayesinde zerdeçal tüketiminin hafızaya da iyi geldiği kanıtlandı. Araştırmalar kapsamında, her gün 1 çay kaşığı zerdeçal yemenin beyni korumaya yettiği ve hafızayı güçlendirdiği söyleniyor. ZERDEÇAL NASIL YENMELİ? Zerdeçalı her türlü tüketmek mümkündür. Lakin içerisindeki kurkumin sadece yağda çözüldüğü için tüketirken yağ içeren yemeklerle beraber ya da yoğurtun içine katarak, içeriğinde doğal yağ bulunduran besinlerle beraber kullanılması tavsiye edilir. Örneğin bir kase yoğurdun içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek tüketmeniz faydalı olacaktır.

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