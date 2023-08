Bir kaşığı hafızayı zehir gibi yapıyor! Unutkanlığa birebir! Her şeyi hatırlayacaksınız

ARAŞTIRMALARLA KANITLANDI: HAFIZAYA ÇOK İYİ GELİYOR 'Stem Cell Research and Therapy' dergisinde Alman bilim insanlarının yayınladığı bir araştırma sonucunda zerdeçalın içerisindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde oldukça önemli bir rol oynadığı ortaya konuldu. Sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olan bu madde sayesinde zerdeçal tüketiminin hafızaya da iyi geldiği kanıtlandı. Araştırmalar kapsamında, her gün 1 çay kaşığı zerdeçal yemenin beyni korumaya yettiği ve hafızayı güçlendirdiği söyleniyor. ZERDEÇAL NASIL YENMELİ? Zerdeçalı her türlü tüketmek mümkündür. Lakin içerisindeki kurkumin sadece yağda çözüldüğü için tüketirken yağ içeren yemeklerle beraber ya da yoğurtun içine katarak, içeriğinde doğal yağ bulunduran besinlerle beraber kullanılması tavsiye edilir. Örneğin bir kase yoğurdun içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek tüketmeniz faydalı olacaktır.