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Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! "Elimde müstehcen videon var" diyerek zorla...

2023-07-22 11:45:42
Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! “Elimde müstehcen videon var” diyerek zorla...

Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde bir kapanıp bir açılmasıyla gündemdeydi. Tesettüre girip tekrar açıldıktan sonra nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrılan Tuğçe Tayfur, şimdi de eski nişanlısına yönelik suçlamalarıyla gündemde. Tuğçe Tayfur eski nişanlısının kendisini yumruklayarak darp ettiğini, ayrılmak isteyince de "Elimde videoların var" diye şantaj yaparak zorla yanında tuttuğunu iddia etti.

#1
Foto - Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! "Elimde müstehcen videon var" diyerek zorla...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koydu.

#2
Foto - Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! "Elimde müstehcen videon var" diyerek zorla...

Ayrılık sürecinden sonra nişanlısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından şaşırtan eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik şok suçlamalarda bulundu. İşte Tuğçe Tayfur'un o suçlamaları...

#3
Foto - Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! "Elimde müstehcen videon var" diyerek zorla...

Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.  Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım.

#4
Foto - Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! "Elimde müstehcen videon var" diyerek zorla...

Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık! Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!!

#5
Foto - Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! "Elimde müstehcen videon var" diyerek zorla...

Benimle birlikte bir kaç kadının daha canını yaptığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!

#6
Foto - Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! "Elimde müstehcen videon var" diyerek zorla...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur (34), sevgilisi Burak Kalfa geçtiğimiz yıl böyle nişanlanmıştı.

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