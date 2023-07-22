2023-07-22 11:45:42 Bir kapanıp bir açılmıştı! Ferdi Tayfur’un kızından olay sözler! “Elimde müstehcen videon var” diyerek zorla...
Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde bir kapanıp bir açılmasıyla gündemdeydi. Tesettüre girip tekrar açıldıktan sonra nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrılan Tuğçe Tayfur, şimdi de eski nişanlısına yönelik suçlamalarıyla gündemde. Tuğçe Tayfur eski nişanlısının kendisini yumruklayarak darp ettiğini, ayrılmak isteyince de "Elimde videoların var" diye şantaj yaparak zorla yanında tuttuğunu iddia etti.