Bir diş ekleyin yeter! Ekmek daha geç küfleniyor!

Ekmek küflenmesi birçok kişinin zaman zaman karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Çünkü ekmek alındığında genellikle tamamı hemen tüketilmez ve bir kısmı daha sonra tüketilmek üzere saklanır. Fakat bekleme süresi uzadıkça küflenme riski de artar. Bunun yanı sıra, ekmek bazı koşullara bağlı olarak kimi zaman daha hızlı, kimi zaman ise daha geç küflenebilir.