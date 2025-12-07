Binlerce besinin arasından o seçildi! Chia tohumu nedir? Dünyanın sağlıklı yiyeceği! Doktoru bile şaşırttı

Chia tohumu, son yıllarda popülerlik kazanmış olan besleyici bir süper gıdadır. Bu küçük siyah tohumlar, omega-3 yağ asitleri, lif, protein, kalsiyum, demir ve antioksidanlar gibi bir dizi besin öğesi içerir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve iltihaplanmayı azaltabilir. Lif bakımından zengin olan chia tohumu, sindirimi düzenler, tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca, lif, kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Chia tohumu ayrıca kalsiyum ve demir gibi mineraller içerir, bu da kemik sağlığını destekler ve kan sağlığını iyileştirir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Chia tohumu suyla temas ettiğinde jelatinimsi bir kıvam oluşturur, bu nedenle puddingleme gibi farklı tariflerde kullanılabilir. Ayrıca smoothie'ler, yoğurtlar, salatalar veya fırınlanmış ürünlerde de kullanılabilir.