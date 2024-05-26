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Aktüel
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BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

2024-05-26 16:27:23
BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor BİM yeni indirimlerini duyurdu. Mutfak ürünleri 5 gün sonra indirime girecek. BİM'in sunduğu mutfak ürünlerindeki indirim tencere, çaydanlık, çatal bıçak takımı ve diğer birçok ürünü kapsıyor. İşte 31 Mayıs'ta başlayacak BİM mutfak ürünleri indirimi... 31 Mayıs'ta çaydanlık, tencere, çatal bıçak takımı ve birçok mutfak ürünü BİM'de indirime giriyor. BİM'de geçerli dev mutfak ürünleri indirimi aşağıdaki ürünleri kapsıyor: Hisar Optima Karnıyarık Tencere 24 cm

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#1
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Hisar Optima Derin Çelik Tencere 22 cm

#2
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri

#3
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Hisar Optima Çelik Çaydanlık

#4
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Güral Porselen Altın File Rölyefli Yemek Takımı 12 Kişilik 48 Parça

#5
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 30 Parça

#6
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Lav Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 460 cc 3'lü

#7
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Lav Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 110 cc 3'lü

#8
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Mehtap Karnıyarık Tencere 3 mm 26 cm

#9
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Mehtap Tava 26 cm

#10
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Mehtap Sahan 3 mm 20 cm

#11
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Lav Altın Rimli Keops Su Bardağı 345 cc 3'lü

#12
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Chef's Pro Wok Tava 28 cm

#13
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc

#14
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc

#15
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc

#16
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc

#17
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc

#18
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe 6'lı Elysia Çay Bardağı

#19
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe 2'li Elysia Çay Bardağı Altlığı

#20
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe Elysia 4'lü Kase 235 cc

#21
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Paşabahçe 2'li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc

#22
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı

#23
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm

#24
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Okyanus Home Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri/Adet

#25
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Okyanus Home Ahşap Görünümlü Mutfak Gereçleri/Adet

#26
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Kağıt Sufle/Muffin Kabı 10'lu

#27
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Glass In Love Cam Kahve Fincan Seti 110 cc 6 Kişilik

#28
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Glass In Love Cam Büyük Kase 2000 cc

#29
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Glass In Love Cam Kurabiyelik 900 cc

#30
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Glass In Love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 120 ml

#31
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Glass In Love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml

#32
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Glass In Love 6’lı Cam Kupa 200 cc

#33
Foto - BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor

Glass In Love 6’lı Cam Çerezlik 240 cc

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Yorumlar

Ömer

Allahtan korkun bu ucuzluk mu. Bir ahşap tepsi 89 tl. Diğerleri de bedavadan para kazanana çooook ucuz.
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