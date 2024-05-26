2024-05-26 16:27:23 BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor
BİM'den dev mutfak ürünleri indirimi! 5 gün sonra başlıyor BİM yeni indirimlerini duyurdu. Mutfak ürünleri 5 gün sonra indirime girecek. BİM'in sunduğu mutfak ürünlerindeki indirim tencere, çaydanlık, çatal bıçak takımı ve diğer birçok ürünü kapsıyor. İşte 31 Mayıs'ta başlayacak BİM mutfak ürünleri indirimi... 31 Mayıs'ta çaydanlık, tencere, çatal bıçak takımı ve birçok mutfak ürünü BİM'de indirime giriyor. BİM'de geçerli dev mutfak ürünleri indirimi aşağıdaki ürünleri kapsıyor: Hisar Optima Karnıyarık Tencere 24 cm