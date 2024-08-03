Bilgileriniz ABD’nin eline geçecek! OpenAI anlaştı

OpenAI, yapay zeka modellerini ABD hükümetiyle paylaşma kararı aldı. OpenAI CEO’su Sam Altman, bu hafta yaptığı bir paylaşımda, şirketin ABD Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü ile iş birliği yapacağını ve hükümet ajansına bir sonraki büyük AI modeline erken erişim sağlayacağını duyurdu. Bu, güvenliği artırmak yerine kullanıcı bilgilerinin daha fazla kontrol edilmesi ve izlenmesi anlamına gelebilir. Peki, bu gerçekten güvenliği artıracak mı, yoksa kullanıcı bilgilerinin farklı amaçlarla kullanılmasına mı yol açacak?