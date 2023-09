Beyaz gelinler can çekişiyor! Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL

Güneyde bulunan kamping alanlarının önündeki kum zambakları da yoğun insan baskısı altındadır. Her türlü insan faaliyetinin serbestçe yapıldığı kumullarda, kum zambaklarının büyük tehdit altında oldukları görülmektedir. Koruma tedbirleri ve uyarıcı tabelalar olmadığı için, alanı kullanan ziyaretçiler kumzambaklarının üzerine basarak geçmekte, eşyalarını gelişigüzel atmaktalar, kesilen palmiye yapraklarını bile bu nadir türlerin üzerine yığılmaktadır. Alandaki kumullar öylesine hoyratça kullanılmaktadır ki, ziyaretçiler aslında giderken yanlarında götürmeleri gereken her türlü çöpü oldukları yere bırakmaktadır. Gelişigüzel ateşler yakılmakta ve tüm atıklar olduğu gibi çevreye atılmaktadır. Araçların denize sıfır yanaşmalarını ve kumulları betonlaştırmalarını anlamak mümkün değildir. Kum zambaklarının azalması, kumulların tahrip edilmesi, her tarafa çöplerin atıkların atılmasının nedeni, yoğun kontrolsüz faaliyetlerdir. Eğer gerekli ve doğru önlemler bir an önce alınıp, koruma ve korumaya uyumlu kullanım gerçekleştirilemezse bu zenginliklerimizi kaybedeceğiz” dedi.