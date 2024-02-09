Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Beşiktaş, yıllara yayılmış bir ödeme planı ile Polonya ekibini ikna etme çabasında. Muci de siyah-beyazlı forma için fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve alacaklarının bir bölümünü bırakacağı iddia edildi. 2001 doğumlu Ernest Muci, 2021 kışında 500 bin Euro'ya Tirana'dan transfer edilmişti.