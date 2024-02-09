2024-02-09 11:02:19 Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Antalyaspor'u Muleka'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ara transfer döneminin son gününde yoğun bir şekilde mesai harcayan yönetim, Trabzonspor'un da görüştüğü yıldız oyuncuya talip oldu ve kulübüyle temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...