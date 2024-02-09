  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş’ta yine korkunç olay! Isınmada yine sakatlandı: Türkiye’nin en çok sorun yaşayan kişisi… Ne zaman diye soruldu artık…

İstanbul 1 numara! Dünyanın en çok ziyaret edilen 4 şehrinin ilk 2'si Türkiye'de

Galatasaray yeni kanadını buldu! Herkes şaşkın: Kanatta deprem etkisi yapacak… Onay resmen çıktı bile…

Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor! An meselesi: Bu hamle ‘yok artık dedirtti’

Ürdün duyurdu: Bu çağrı çok ses getirecek: Ürdünlülerden İsrail için men şaşkınlığı…

Onay verildi! Onlar erdi muradına, sayısı arttı: Geri dönmeme tartışması: Sert tepki denildi ve ‘Utanç verici’

Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Haber duyulunca akın ettiler! Marmaray’da korkunç olay

Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

‘Yok artık’ dedirtti! Onay resmen çıktı: Kim buna çok sevinecek! Tamı tamına 10 dakika… Bu karar ortalığı karıştıracak…
Spor
13
Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

2024-02-09 11:02:19
Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Antalyaspor'u Muleka'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ara transfer döneminin son gününde yoğun bir şekilde mesai harcayan yönetim, Trabzonspor'un da görüştüğü yıldız oyuncuya talip oldu ve kulübüyle temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve yeni hocası Fernando Santos ile çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

#3
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Rebic'in yerine oyuna girip Antalya karşısında galibiyeti getiren Muleka, 2024 yılındaki ilk gollerini kaydetti. En son 12 Kasım 2023'teki Sivasspor maçında ağları havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, 90 günün ardından golle buluştu.

#4
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Bu sezon Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde 2'şer kez fileleri sarsan 24 yaşındaki oyuncu, bu kervana Türkiye Kupası'nı da ekledi.

#5
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Beşiktaş, Arçelik ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon Euro kazanacak.

#6
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

İşte Kartal'ın KAP açıklaması "Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL (Yaklaşık 5.8 milyon Euro) + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır" denildi.

#7
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Ara transfer döneminde son güne girilirken Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için zamanla yarışıyor.

#8
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Beşiktaş, Fernando Santos'un da orta saha için düşündüğü Arnavut yıldız Ernest Muci için kolları sıvadı.

#9
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Trabzonspor'un da görüştüğü Arnavut oyuncu için devreye giren yönetim, kesenin ağzını açtı.

#10
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Beşiktaş yönetimin Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci için şartları zorladığı ve kulübü ikna etmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

#11
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Polonya ekibinin 10 milyon Euro bonservis bedeli beklentisinde olduğu öğrenilirken, siyah-beyazlılar yönetim bu fiyatı fazla buldu.

#12
Foto - Beşiktaş’tan olay açıklama: Onay resmen çıktı: Duyan işi gücü bırakıp statlara koşacak: Avrupa devini peşine taktı: Ön onay verildi…

Beşiktaş, yıllara yayılmış bir ödeme planı ile Polonya ekibini ikna etme çabasında. Muci de siyah-beyazlı forma için fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve alacaklarının bir bölümünü bırakacağı iddia edildi. 2001 doğumlu Ernest Muci, 2021 kışında 500 bin Euro'ya Tirana'dan transfer edilmişti.

ABD, petrolü için o ülkeye el koydu!
Ekonomi

ABD, petrolü için o ülkeye el koydu!

Dünyanın başbelası Amerika, bu defa küçük Guyana’ya el attı... ABD, Guyana ve Venezuela’nın hakimiyet konusunda tartışma yaşadığı Essequibo ..
CHP Genel Merkezi endişeli! İzmir adayı Cemil Tugay kayıp
Gündem

CHP Genel Merkezi endişeli! İzmir adayı Cemil Tugay kayıp

CHP’nin İzmir adayının Cemil Tugay’ın seçimlere az bir süre kalmışken pasif bir görüntü vermesi, ortalarda gözükmemesi CHP Genel Merkezi’nde..
9 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

9 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (9 Şubat 2024) sunuyoruz...

Martı, Amerikan yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı
Ekonomi

Martı, Amerikan yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı

Ulaşım uygulaması Martı, Boston merkezli yapay zeka şirketi Zoba’yı satın aldığını duyurdu.
Çarşaflı kadına saldıran kendini bilmezden akılalmaz savunma: Ben Kuran'ı 4 kez okudum
Sosyal Medya

Çarşaflı kadına saldıran kendini bilmezden akılalmaz savunma: Ben Kuran'ı 4 kez okudum

Türkiye’de derin yaralar açan ve tarihe postmodern bir darbe olarak geçen 28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor. Bu kez halk otobüsünde çarşa..
Zühtü Arslan’a çok net, çok açık bir soru! Siyasalcıyı AYM’nin başına getirirseniz!
Gündem

Zühtü Arslan’a çok net, çok açık bir soru! Siyasalcıyı AYM’nin başına getirirseniz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Siyasalcıyı AYM’nin başına getirirseniz!" başlıklı yazısı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23