2021-05-08 10:28:14 Beşiktaş'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Balmumcu'da Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NG 6108 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, hızla alt geçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre önündeki otomobili makas atarak geçmek istedi. Geçemeyerek yan şeritte seyreden Hanifi Aydın'ın kullandığı 06 ADB 838 plakalı otomobile yandan çarptı ve savrulup, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü. Fırlayan demir parçalarından biri metrobüsten çıkıp yürüyen bir kişiyi kolundan yaraladı. Kazada yaralana 4 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.