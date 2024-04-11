Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 idi. 2016 yılında Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 nisan ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğalgazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.