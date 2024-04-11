2024-04-11 07:14:57 Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ülke ekonomisine büyük katkı sundu. Eylül 2023'te gazın karaya çıkarılması sayesinde 8 ayda 15 milyar TL devletin kasasında kaldı.