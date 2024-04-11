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Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

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Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

2024-04-11 07:14:57
Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ülke ekonomisine büyük katkı sundu. Eylül 2023'te gazın karaya çıkarılması sayesinde 8 ayda 15 milyar TL devletin kasasında kaldı.

#1
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor.

#2
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu sebeple 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 TL'ye denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.

#3
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

REKOR KATKI SAĞLANDI Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı.

#4
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçerken bu süreçte 750 milyon metreküp yerli doğalgaz üretildi.

#5
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Üretilen doğalgaz ekonomiye 8 ayda 15 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu. Şu anda sahada günlük yaklaşık 4 milyon metreküp doğalgaz üretilirken, hedef doğalgaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması.

#6
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

ÜCRETSİZ KULLANILDI Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

#7
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Bu kapsamda 19.7 milyon abone Nisan 2023'te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

#8
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Karadeniz gazı kapsamında toplam 6.4 milyar metreküp doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak.

#9
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#10
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6 TL olduğu düşünüldüğünde bu ay son kez konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve faturalardan 150 TL alınmayacak.

#11
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.

#12
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

AVRUPA'DA FİYATLAR YAKLAŞIK ÜÇ KAT ARTTI Dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi.

#13
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.

#14
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164.6 lirayken, 100 metreküplük doğalgaz 42.1 liraydı.

#15
Foto - Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 idi. 2016 yılında Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 nisan ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğalgazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.

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