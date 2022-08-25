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Otomotiv
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Bentley’den 740 beygirlik "Batur"

2022-08-25 14:23:46
Bentley’den 740 beygirlik “Batur”

Bentley'nin ilk tam elektrikli otomobili için geliştirdiği tasarım dilinin kullanıldığı “Batur” modelini üretecek.

#1
Foto - Bentley’den 740 beygirlik "Batur"

Otomobil, Volkswagen Grubu markasının Mulliner ısmarlama bölümü tarafından geliştirildi ve düşük hacimli Bacalar'ı takip ediyor. Sadece 18 adet üretilmesi planlanan otomobil adını Endonezya'nın Bali adasındaki bir gölden alıyor. Batur’un altyapısı Continental GT coupe'ye dayanıyor.

#2
Foto - Bentley’den 740 beygirlik "Batur"

Bentley'in 730 hp'den (740 PS) daha fazla güç üretecek şekilde ayarlanmış 12 silindirli motorunu kullanacak otomobil bugüne kadar markanın ürettiği en güçlü model olacak. Bir yanmalı motora sahip olmasına rağmen, Batur'un basitleştirilmiş gövde tasarımı, aerodinamiğin büyük bir rol oynayacağı 2026'da üretilecek olan Bentley'in ilk elektrikli otomobiline benziyor. Aracın fiyatının İngiltere iç pazarında 2 milyon sterlin (2.44 milyon $) altında olacağı vurgulanıyor.

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