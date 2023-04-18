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Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

2023-04-18 14:17:57
Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

TÜİK, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıraladı. İşte şehir şehir yaşam süreleri...

#1
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KİLİS Erkek: 72.3 Kadın: 77.6 Genel Ortalama: 75

#2
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

VAN Erkek: 73.2 Kadın: 78.0 Genel Ortalama: 75,6

#3
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

AĞRI Erkek: 73.7 Kadın: 77.5 Genel Ortalama: 75.6

#4
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ARDAHAN Erkek: 73.5 Kadın: 79.9 Genel Ortalama: 79.9

#5
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

GAZİANTEP Erkek: 76.7 Kadın: 79.5 Genel Ortalama: 76.7

#6
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KÜTAHYA Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9

#7
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

7 / 81 AFYONKARAHİSAR Erkek: 74.6 Kadın: 79.4 Genel Ortalama: 77

#8
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KIRIKKALE Erkek: 74.6 Kadın: 79.6 Genel Ortalama: 77

#9
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

TEKİRDAĞ Erkek: 74.4 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.1

#10
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KIRKLARELİ Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9

#11
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ERZURUM Erkek: 74.9 Kadın: 79.7 Genel Ortalama: 77.3

#12
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

HAKKARİ Erkek: 74.4 Kadın: 79.1 Genel Ortalama: 77.3

#13
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

MANİSA Erkek: 74.4 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 77.4

#14
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ADANA Erkek: 74.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.4

#15
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ŞANLIURFA Erkek: 74.1 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.4

#16
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BURSA Erkek: 74.9 Kadın: 80.1 Genel Ortalama: 77.5

#17
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

SAKARYA Erkek: 74.8 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.5

#18
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BİTLİS Erkek: 75 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5

#19
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KASTAMONU Erkek: 74.6 Kadın: 80.5 Genel Ortalama: 77.5

#20
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

MUŞ Erkek: 74.2 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.5

#21
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BAYBURT Erkek: 74.4 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 77.5

#22
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ESKİŞEHİR Erkek: 75.2 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5

#23
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

NEVŞEHİR Erkek: 74.9 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6

#24
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

TOKAT Erkek: 75.1 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6

#25
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BALIKESİR Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6

#26
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BARTIN Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6

#27
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BİLECİK Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7

#28
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ÇANAKKALE Erkek: 74.4 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.7

#29
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KARS Erkek: 75.1 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.7

#30
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

DÜZCE Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7

#31
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

EDİRNE Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.7

#32
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

AMASYA Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.8

#33
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

SİVAS Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.8

#34
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BİNGÖL Erkek: 75.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.8

#35
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

YOZGAT Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.8

#36
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

HATAY Erkek: 75.6 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.9

#37
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KOCAELİ Erkek: 75.5 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.9

#38
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ZONGULDAK Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.9

#39
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

SİİRT Erkek: 74.6 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.9

#40
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KAYSERİ Erkek: 75.3 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78

#41
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ŞIRNAK Erkek: 74.1 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78

#42
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

UŞAK Erkek: 75.7 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 78

#43
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KONYA Erkek: 75.6 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.1

#44
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

SAMSUN Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2

#45
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

DİYARBAKIR Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2

#46
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KIRŞEHİR Erkek: 75.3 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.2

#47
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

AKSARAY Erkek: 75.5 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 78.2

#48
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ÇANKIRI Erkek: 75.3 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.2

#49
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

MERSİN Erkek: 75.5 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.3

#50
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

IĞDIR Erkek: 75.9 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.3

#51
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

51 / 81 ÇORUM Erkek: 75.6 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.3

#52
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

NİĞDE Erkek: 75.4 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.4

#53
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ELAZIĞ Erkek: 76 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 78.5

#54
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KARABÜK Erkek: 75.5 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78.5

#55
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

OSMANİYE Erkek: 75.9 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.6

#56
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

SİNOP Erkek: 76 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 78.6

#57
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

YALOVA Erkek: 75.6 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6

#58
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BURDUR Erkek: 75.9 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6

#59
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

İSTANBUL Erkek: 75.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.7

#60
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

AYDIN Erkek: 75.7 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.7

#61
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ISPARTA Erkek: 76.2 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 78.7

#62
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BATMAN Erkek: 75.4 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.7

#63
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

İZMİR Erkek: 75.8 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.8

#64
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

MALATYA Erkek: 75.9 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.8

#65
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

DENİZLİ Erkek: 76.1 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.8

#66
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KARAMAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79

#67
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ERZİNCAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79

#68
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

KAHRAMANMARAŞ Erkek: 76.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 79.1

#69
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

BOLU Erkek: 76.5 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.2

#70
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ARTVİN Erkek: 76 Kadın: 82.7 Genel Ortalama: 79.3

#71
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ANTALYA Erkek: 76.6 Kadın: 82 Genel Ortalama: 79.2

#72
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4

#73
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ADIYAMAN Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5

#74
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6

#75
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

ORDU Erkek: 76.6 Kadın: 83 Genel Ortalama: 79.8

#76
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8

#77
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9

#78
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3 Genel Ortalama: 80.1

#79
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3

#80
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5

#81
Foto - Belli oldu! İşte yaşam süresi en uzun iller...

TUNCELİ Erkek: 76.2 Kadın: 85.7 Genel Ortalama: 80.5

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