Beklenmedik gelişme! Türkiye beklerken dev gemi siparişini Çin kaptı

Serco NorthLink Ferries tarafından işletilecek olan 140 metre uzunluğundaki yeni gemiler, mevcut durumda hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşan MS Helliar ve MS Hildasay gemilerinin yerini alacak. Aberdeen- Kirkwall ve Lerwick rotasında görev yapacak olan bu yeni nesil feribotlar, yalnızca yük kapasitesiyle değil, yolcu kapasitesindeki artışla da dikkat çekiyor. Mevcut yük gemilerinin çok sınırlı olan yolcu taşıma kapasitesi, yeni "freight-flex" tasarımı sayesinde yoğun sezonlarda 200 kişiye kadar çıkarılacak.