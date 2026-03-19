  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beklenmedik gelişme! Türkiye beklerken dev gemi siparişini Çin kaptı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Beklenmedik gelişme! Türkiye beklerken dev gemi siparişini Çin kaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beklenmedik gelişme! Türkiye beklerken dev gemi siparişini Çin kaptı

Gemi sektöründe beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dev gemi inşası için ihale sürecinde Türkiye yerine Çin tercih edildi. İşte detaylar...

#1
İskoçya'nın Kuzey Adaları (Orkney ve Shetland) hattında hizmet verecek iki yeni "freight-flex" (esnek yük taşımacılığı) gemisinin inşası için yürütülen ihale sürecinde kritik bir aşamaya gelindi.

#2
İskoç hükümetine bağlı Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL), 200 milyon sterlin değerindeki proje için Çin merkezli Guangzhou Shipyard International (GSI) tersanesini ana yüklenici olarak belirlediğini duyurdu.

#3
Serco NorthLink Ferries tarafından işletilecek olan 140 metre uzunluğundaki yeni gemiler, mevcut durumda hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşan MS Helliar ve MS Hildasay gemilerinin yerini alacak. Aberdeen- Kirkwall ve Lerwick rotasında görev yapacak olan bu yeni nesil feribotlar, yalnızca yük kapasitesiyle değil, yolcu kapasitesindeki artışla da dikkat çekiyor. Mevcut yük gemilerinin çok sınırlı olan yolcu taşıma kapasitesi, yeni "freight-flex" tasarımı sayesinde yoğun sezonlarda 200 kişiye kadar çıkarılacak.

#4
Toplam 200 milyon sterlinlik bu dev ihale için dünya çapında dört farklı teklif değerlendirmeye alınmıştı. İhale sürecinde Türkiye'den Cemre ve Tersan ile beraber Stena UK ile başka bir Çinli tersanenin ortak girişimi de yer alıyordu. CMAL CEO'su Kevin Hobbs, Guangzhou Shipyard International'ın sunduğu teklifin özellikle "inovasyon ve verimlilik" kriterlerinde öne çıkarak en yüksek teknik puanı topladığını belirtti.

#5
roje, bölgedeki lojistik ve ekonomik hareketlilik için bir "oyun değiştirici" olarak nitelendiriliyor. Seafood Shetland CEO'su Ruth Henderson, özellikle zamanla yarışan su ürünleri ihracatçıları için bu yatırımın büyük bir nefes aldıracağını ve sektörün geleceğine direnç katacağını ifade etti. İskoçya Ulaştırma Bakanı Fiona Hyslop ise yeni gemilerin hizmete girmesiyle Kuzey Adaları feribot servislerinin güvenilirliğinde yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

#6
İhale kararıyla birlikte başlatılan 10 günlük yasal bekleme (standstill) süreci, 24 Mart tarihinde sona erecek ve ardından sözleşmenin resmi imzaları atılacak. Yeni gemilerin 2029 yılına kadar hizmete girmesi ve bölge halkı ile ticari işletmeler için hayati bir ulaşım köprüsü oluşturması bekleniyor. Kaynak: Haber Denizde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23