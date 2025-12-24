Emrah Savcı Giriş Tarihi: Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...
Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş. yöneticileri Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş ile scout şefi Emre Utkucan bugün Galatasaray'ın Ocak transferini netleştirecek transfer toplantısını yapacak. Galatasaray devre arası transferinde ilk etapta 3 kilit bölgeyi kapatmayı hedefliyor. Her bölge için maliyet, tecrübe ve yaş kriterlerine göre belirlenmiş 5'er alternatif bulunuyor.