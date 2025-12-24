  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
9
Yeniakit Publisher
Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş. yöneticileri Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş ile scout şefi Emre Utkucan bugün Galatasaray'ın Ocak transferini netleştirecek transfer toplantısını yapacak. Galatasaray devre arası transferinde ilk etapta 3 kilit bölgeyi kapatmayı hedefliyor. Her bölge için maliyet, tecrübe ve yaş kriterlerine göre belirlenmiş 5'er alternatif bulunuyor.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

Galatasaray yönetimi Süper Lig’deki şampiyonluk alışkanlığını devam ettirmek ve Avrupa’da vites artırmak için bugün transfer toplantısı gerçekleştirecek. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş. yöneticileri Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş ile scout şefi Emre Utkucan’ın katılacağı toplantıda sarı-kırmızılıların devre arası transferinin yol haritası netleşecek. Scout ekibi ve transfer komitesinin hazırladığı kalabalık liste üzerinden "nokta atışı" isimler üzerinde durulacak.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

Galatasaray devre arası transferinde ilk etapta 3 kilit bölgeyi kapatmayı hedefliyor. Her bölge için maliyet, tecrübe ve yaş kriterlerine göre belirlenmiş 5'er alternatif bulunuyor.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

- Sol Stoper: Hem savunmanın göbeğinde oynayabilecek hem de sol beki yedekleyebilecek esnek bir profil üzerinde duruluyor.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

- 8 Numara: Okan Buruk’un orta sahadaki direnci artırmak için istediği, defansif özellikleri ağır basan "box to box" oynayabilecek bir orta saha.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

- Kanat: Hücumda çeşitlilik yaratacak, hem kanatta hem de santrforda görev yapabilen Barış Alper Yılmaz'ı ve Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisini yedekleyecek joker bir oyuncu.

#6
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

İlk etap transferlerin ardından Galatasaray, 2 bölge için "fırsat transferi" kovalayacak. Bu hamleler takımdaki taşları da yerinden oynatacak:

#7
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

İki kanatlı bek: Eğer iki kanatta da oynayabilen bir bek transferi gerçekleşirse, Singo stopere kaydırılacak. Yeni bek transferiyle birlikte Sallai daha fazla hücum bölgesinde kullanılacak.

#8
Foto - Beklenmedik gelişme bugün yarın bitecek! İşte bu büyük sürprizin fitili ateşleniyor...

Yerli Golcü: Üçüncü forvet takviyesinde "Türk olması" öncelikli kriter olarak belirlendi. Yedek beklemeyi sorun etmemesi de sarı-kırmızılılar için kritik olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Akif Arsoy'un tutuklanması İran istihbaratında deprem etkisi yaptı!
Medya

Mehmet Akif Arsoy'un tutuklanması İran istihbaratında deprem etkisi yaptı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’..
Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular
Gündem

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Sokak röportajında başı açık genç bir kıza ‘laiklik’ ve ‘Şeriat’ı soran sokak muhabiri, genç kızın verdiği cevapla ters köşe olurken video s..
Mısır'dan Suriye çıkışı: Endişeyle takip ediyoruz
Gündem

Mısır'dan Suriye çıkışı: Endişeyle takip ediyoruz

Mısır makamları, Suriye’nin Halep kentinde SDG'nin kışkırtmaları sonrası yaşanan gelişmeleri “ciddi endişeyle” izlediklerini açıkladı...
Sıcak saatler! Rusya'ya ait askeri uçak vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Rusya'ya ait askeri uçak vuruldu

Ukrayna, Rusya’ya ait İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağını vurdu. Uçağın maliyetinin 24 milyon dolar olduğunu belirtildi.
Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var
Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?
Gündem

Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?

Sosyal medyada hızla yayılan ve bir Ermeni kilisesinde namaz kılanları gösteren video, izleyenleri hayrete düşürdü. Birçok kişi "Hristiyanla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23