BBC, Türkiye'nin en mutlu şehrine geldi

İngiliz BBC Seyahat yazarı Joshua Allen, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop'u merak etti ve yola koyuldu. Allen, Sinop'u "Yunan filozof Diyojen Sinop'ta doğmuş, insanlara ellerinde olanlarla mutlu olmayı, sahip olmadıkları şeyler için de kafa yormamayı söylemiş. Sinop da bu çağrıya uymuş" diye açıklıyor. Allen, Diyojen'e kulak veren ve mutluluğun kol gezdiği Sinop'u karış karış gezdi, gözlemlerini paylaştı. İşte bir İngiliz'in gözünden Sinop...