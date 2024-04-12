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Kültür Sanat
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Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

2024-04-12 10:38:41
Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Kars Harp Tarihi Müzesi’nde bayram yoğunluğu yaşandı.

#1
Foto - Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Kars’taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi Ramazan Bayramı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor. 9 günlük bayram tatilini geçirmek üzere Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi oluyor. Müzeyi 2024 yılının ilk 3 ayında 26 bin kişi ziyaret etti.

#2
Foto - Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 5 Temmuz 1828'de Rus General Paskeviç komutasındaki Rus kuvvetlerinin gece baskınında süngü süngüye mücadelede teslim olmayan, bir tabur askerin şehit düştüğü ve halk arasında “Kanlı Tabya” olarak bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Türkiye'deki 3 interaktif müzeden birisi oluyor.

#3
Foto - Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Ramazan Bayramı’nda ziyaretçilerine kapılarını Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi de son 150 yılda yaşananların canlandırması ise ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. Kafkas Harp Tarihi Müzesi’nin mutlak suretle herkesin görmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars Kanlı Tabya’dayız. Burası muhteşem, o dönelleri bizlere çok iyi bir şekilde yansıtmışlar. Çok güzel bir şekilde o duyguyu bizlere veriyorlar. Herkesin gelmesi, gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

#4
Foto - Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Bin 200 metrekarelik kapalı alanındaki 8 ana salonda hizmet veren Kafkas Harp Tarihi Müzesi’nde 1828'den Cumhuriyet'in ilanına kadar yakın tarihi ilgilendiren olaylar interaktif olarak sergileniyor. Sarıkamış Harekatı'nda soğukta zor şartlar altında mücadele eden askerleri temsilen 90 çarığın ışıklandırıldığı ve aynalarla sonsuzluğun anlatıldığı bölüm ise ziyaretçilerini hüzünlendiriyor. Öte yandan, Kafkas Harp Tarihi Müzesi’ni 2024 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 26 bin kişi ziyaret etti. Müze 2023 yılında ise kapılarını 50 bin 448 kişiye açmıştı.

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