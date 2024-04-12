Bayram tatilinde herkes oraya akın etti

Ramazan Bayramı’nda ziyaretçilerine kapılarını Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi de son 150 yılda yaşananların canlandırması ise ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. Kafkas Harp Tarihi Müzesi’nin mutlak suretle herkesin görmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars Kanlı Tabya’dayız. Burası muhteşem, o dönelleri bizlere çok iyi bir şekilde yansıtmışlar. Çok güzel bir şekilde o duyguyu bizlere veriyorlar. Herkesin gelmesi, gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.