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Yaşam
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Bayram öncesi klasikleşen görüntü: Danalar firarda

2024-06-11 14:36:51
Bayram öncesi klasikleşen görüntü: Danalar firarda

Bursa'da kaçan dört dana caddeleri adeta birbirine kattı.

#1
Foto - Bayram öncesi klasikleşen görüntü: Danalar firarda

Bursa'da sahibinin kapattığı yerden kaçmayı başaran 4 dana, Bursa caddelerini bir birine kattı. Yaşananlar ise araç içi kameralarına yansıdı. Cadde sokak gezen danalar yeşilliklerin bulunduğu bir bahçede yakalandı.

#2
Foto - Bayram öncesi klasikleşen görüntü: Danalar firarda

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken kaçan kurbanlıklar da cadde ve sokaklarda hareketli anlara sebep oluyor.

#3
Foto - Bayram öncesi klasikleşen görüntü: Danalar firarda

Her yıl yaşananlardan farklı bu sene 4 dana toplu olarak firar etti. Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden firar eden 4 dana, trafiğe neden oldu.

#4
Foto - Bayram öncesi klasikleşen görüntü: Danalar firarda

Sürücülerin korna ile ikazını duymayan danalar, bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçıp uzun süre dinlendiler. Danalar sahiplerinin gelmesiyle tekrardan ahırlarına götürülüp kapatıldı.

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