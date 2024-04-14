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Yaşam
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Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

2024-04-14 13:01:57
Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

Amasya'da yaralı şahini bayram misafiri gibi ağırlayan konuğuna et ve yaprak sarma ikram etti.

#1
Foto - Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

Amasya’da Ramazan Bayramı için gittikleri köylerinde yaralı şahin bulan Derici ailesi, evlerine getirdikleri yırtıcı kuşu tavuk etiyle besleyip yaprak sarması yedirmeye çalıştı. Beş gündür ailenin baktığı ‘Bayram’ adı verilen kuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi’ne teslim edilecek.

#2
Foto - Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

Bayramın ilk günü ailesiyle birlikte il merkezine bağlı Yıldızköy’e giden Hüseyin Derici, hayvan otlatan yakınlarının kanadından yaralı halde bulduğu şahini evine getirdi. Kanadına ilaç sıkılan kuşa tavuk eti yedirildi.

#3
Foto - Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

3 çocuklu Derici çifti, evlatları gibi gördükleri misafirlerine bayram hazırlığı için yaptıkları yaprak sarmasında da yedirmeye çalıştı. Bitkin haldeki kuş birkaç gün içinde eski haline geldi. Uçuş denemesinde tekrar yere iniş yapınca aile bakımını sürdürmeyi kararlaştırdı.

#4
Foto - Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde yangın hareket bölümünde itfaiyeci olarak çalışan 41 yaşındaki Hüseyin Derici, “Kuşumuz bayram misafiri olduğu için ismini ‘Bayram’ koyduk. Yaprak sarması verdik. Tavuk etiyle besledik. Suyunu içirdik. Tedavisi için Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi’ne götüreceğim. İyileştiğinde aynı yere salarsak belki bayramdan bayrama bizi ziyarete gelir” diye konuştu.

#5
Foto - Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

#6
Foto - Bayram misafiri şahine neler neler ikram ettiler

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