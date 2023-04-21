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Bayram günü çok acı olay

2023-04-21 19:49:53
Bayram günü çok acı olay

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde meydana geldi.

#1
Foto - Bayram günü çok acı olay

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye giden yabancı uyruklu 17 yaşındaki Abdul Razzak Alalı, serinlemek için Atatürk Baraj göletine girdi.

#2
Foto - Bayram günü çok acı olay

İyi yüzme bilmediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

#3
Foto - Bayram günü çok acı olay

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gölette çalışma başlatan Dalgıç Polis ekipleri, Razzak Alalı’nın cansız bedenine ulaştı.

#4
Foto - Bayram günü çok acı olay

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Haber üzerine bölgeye giden yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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