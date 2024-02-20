2024-02-20 15:27:06 Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir
Bayraktar TB2 SİHA'lar ile tüm dünyadaki savaş stratejisini değiştiren Baykar'a Ukrayna'da rakip geliyor.
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Bayraktar TB2 SİHA'lar ile tüm dünyadaki savaş stratejisini değiştiren Baykar'a Ukrayna'da rakip geliyor.
Bilindiği üzere BAYKAR, Ukrayna'da insansız hava aracı fabrikası kuracak. Yine silah, mühimmat, tank ve SİHA üreticisi Rheinmetall de ülkeye geliyor.
Türkiye'den akıllı mühimmat alınmasına ilişkin veto edilen karar sonrası Ukrayna'nın neden sessiz kaldığı da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Türk kamuoyu, Ukrayna'nın veto edilen kararla ilgili bir açıklama yapmasını istemişti. Bu sessizliğin arkasından maalesef ki Almanlar çıktı.
Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rheinmetall 17 Şubat 2024’te yaptığı duyuruda, Ukrayna’da topçu mühimmatı üretmek üzere yeni bir tesis açmayı planladığını duyurdu.
Şirket, tesisi işletecek bir ortak girişim kurmak için Ukraynalı bir ortak şirketle bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.
Bir Rheinmetall sözcüsü ESD’ye verdiği demeçte, Rheinmetall’in yeni şirkette yüzde 51 hisseye sahip olacağını, geri kalan yüzde 49 hissenin ise “sözleşmeden dolayı” adı verilmeyen Ukraynalı ortağa ait olacağını söyledi .
MoU, 16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin’in huzurunda imzalandı.
Ukrayna Mühimmat Yeterlilik Merkezi, ilgili sevk ücretleri de dahil olmak üzere, nihai olarak yılda altı haneli 155 mm kalibreli mermi üretecek.
Bu arada, 12 Şubat’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Aşağı Saksonya’daki Unterlüß’te patlayıcılar ve roket topçu bileşenlerinin yanı sıra 2025’ten itibaren topçu mühimmatı da üretecek yeni bir Rheinmetall fabrikasının temel atma törenine katıldı.
Rheinmetall’in yönetim kurulu başkanı Armin Papperger, şirketin basın açıklamasında “Birçok ülkede mühimmat talebi çok büyük; özellikle de Ukrayna’da” dedi. “Başka bir ortak girişim kurma niyetimiz, Ukrayna’ya verdiğimiz desteğin altını çiziyor. Bu ortak girişim, ülkenin kendini savunma becerisine ve dolayısıyla tüm Avrupa’nın güvenliğine hayati bir katkı sağlayacak.”
Papperger, “Ukrayna’nın etkili bir ortağı olmak, ülkenin bir zamanlar güçlü olan savunma sanayisinin yeniden inşasına yardımcı olmak ve Ukrayna’nın mühimmat üretiminde özerkliğini güvence altına almak istiyoruz” diye ekledi. “Bugün zaten Kiev’in en önemli savunma sanayi ortağıyız. Şu anda Ukrayna adına milyarlarca avro değerinde proje yürütüyoruz ve bu sayı neredeyse her gün artıyor.”
Ekim 2023’te Rheinmetall ve Ukraynalı devlet kuruluşu Ukrayna Savunma Sanayii JSC (UDI, eski Ukroboronprom), Kiev’de Ukrayna’da zırhlı araçların başlangıçta bakım ve onarımını yapacak ve ardından inşa edecek ilk ortak girişimi olan Rheinmetall Ukrayna Savunma Sanayii LLC’yi kurdu.
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