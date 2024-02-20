Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Papperger, “Ukrayna’nın etkili bir ortağı olmak, ülkenin bir zamanlar güçlü olan savunma sanayisinin yeniden inşasına yardımcı olmak ve Ukrayna’nın mühimmat üretiminde özerkliğini güvence altına almak istiyoruz” diye ekledi. “Bugün zaten Kiev’in en önemli savunma sanayi ortağıyız. Şu anda Ukrayna adına milyarlarca avro değerinde proje yürütüyoruz ve bu sayı neredeyse her gün artıyor.”