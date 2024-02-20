  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

2024-02-20 15:27:06
Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Bayraktar TB2 SİHA'lar ile tüm dünyadaki savaş stratejisini değiştiren Baykar'a Ukrayna'da rakip geliyor.

#1
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Bilindiği üzere BAYKAR, Ukrayna'da insansız hava aracı fabrikası kuracak. Yine silah, mühimmat, tank ve SİHA üreticisi Rheinmetall de ülkeye geliyor.

#2
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Türkiye'den akıllı mühimmat alınmasına ilişkin veto edilen karar sonrası Ukrayna'nın neden sessiz kaldığı da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Türk kamuoyu, Ukrayna'nın veto edilen kararla ilgili bir açıklama yapmasını istemişti. Bu sessizliğin arkasından maalesef ki Almanlar çıktı.

#3
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rheinmetall 17 Şubat 2024’te yaptığı duyuruda, Ukrayna’da topçu mühimmatı üretmek üzere yeni bir tesis açmayı planladığını duyurdu.

#4
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Şirket, tesisi işletecek bir ortak girişim kurmak için Ukraynalı bir ortak şirketle bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

#5
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Bir Rheinmetall sözcüsü ESD’ye verdiği demeçte, Rheinmetall’in yeni şirkette yüzde 51 hisseye sahip olacağını, geri kalan yüzde 49 hissenin ise “sözleşmeden dolayı” adı verilmeyen Ukraynalı ortağa ait olacağını söyledi .

#6
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

MoU, 16-18 Şubat tarihleri ​​arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin’in huzurunda imzalandı.

#7
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Ukrayna Mühimmat Yeterlilik Merkezi, ilgili sevk ücretleri de dahil olmak üzere, nihai olarak yılda altı haneli 155 mm kalibreli mermi üretecek.

#8
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Bu arada, 12 Şubat’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Aşağı Saksonya’daki Unterlüß’te patlayıcılar ve roket topçu bileşenlerinin yanı sıra 2025’ten itibaren topçu mühimmatı da üretecek yeni bir Rheinmetall fabrikasının temel atma törenine katıldı.

#9
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Rheinmetall’in yönetim kurulu başkanı Armin Papperger, şirketin basın açıklamasında “Birçok ülkede mühimmat talebi çok büyük; özellikle de Ukrayna’da” dedi. “Başka bir ortak girişim kurma niyetimiz, Ukrayna’ya verdiğimiz desteğin altını çiziyor. Bu ortak girişim, ülkenin kendini savunma becerisine ve dolayısıyla tüm Avrupa’nın güvenliğine hayati bir katkı sağlayacak.”

#10
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Papperger, “Ukrayna’nın etkili bir ortağı olmak, ülkenin bir zamanlar güçlü olan savunma sanayisinin yeniden inşasına yardımcı olmak ve Ukrayna’nın mühimmat üretiminde özerkliğini güvence altına almak istiyoruz” diye ekledi. “Bugün zaten Kiev’in en önemli savunma sanayi ortağıyız. Şu anda Ukrayna adına milyarlarca avro değerinde proje yürütüyoruz ve bu sayı neredeyse her gün artıyor.”

#11
Foto - Baykar'a rakip geliyor! İşte buna ihanet denir

Ekim 2023’te Rheinmetall ve Ukraynalı devlet kuruluşu Ukrayna Savunma Sanayii JSC (UDI, eski Ukroboronprom), Kiev’de Ukrayna’da zırhlı araçların başlangıçta bakım ve onarımını yapacak ve ardından inşa edecek ilk ortak girişimi olan Rheinmetall Ukrayna Savunma Sanayii LLC’yi kurdu.

CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu
Siyaset

CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu

CHP'nin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığında karar..
O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek
Ekonomi

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 1 milyon turist beklediklerini söyledi.
'Daltonlar Çetesi' çökertildi! Gözaltılar sürüyor
Yerel

'Daltonlar Çetesi' çökertildi! Gözaltılar sürüyor

Kırmızı bültenle aranan ve ’Can Dalton’ takma adını kullanan Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı ’Daltonlar Çetesi’ne yönelik 2 ayrı op..
Çin'den NATO'ya sert uyarı
Dünya

Çin'den NATO'ya sert uyarı

Çin, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamasını eleştiren NATO Genel Sekreteri Jens ..
Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Yaşam

Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki adam, yüksek ses meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının yanında silahla vu..
Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!
Ekonomi

Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!

3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23