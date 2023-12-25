Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Fikstüre de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu yapılan program çok saçma. Üst üste iki derbi maç çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımının dinleneceği yerde, 29 Aralık'ta bir daha maç oynayacak. Çok saçma. İki takım da kabul edip gidip orada oynayacağız. Beklenti nasıl olur, havası nasıl olur, bilmiyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" yorumunu yaptı.