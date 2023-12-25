2023-12-25 11:09:55 Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise maç içerisindeki pozisyonlar ve maç öncesi soyunma odası koridorlarında yaşananlar damga vurdu. Karşılaşma öncesi iki takım arasında yaşanan kavganın nedeni ve sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...