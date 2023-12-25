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Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

2023-12-25 11:09:55
Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise maç içerisindeki pozisyonlar ve maç öncesi soyunma odası koridorlarında yaşananlar damga vurdu. Karşılaşma öncesi iki takım arasında yaşanan kavganın nedeni ve sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

#2
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Karşılaşmaya ise maç içerisindeki pozisyonlar ve maç öncesi soyunma odası koridorlarında yaşananlar damga vurdu.

#3
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Karşılaşma öncesi iki takım arasında yaşanan kavganın nedeni ve sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkardı.

#5
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

#6
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

#7
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

#8
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

OKAN BURUK'TAN FLAŞ SÖZLER

#9
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Karşılaşmanın hemen ardından Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

#10
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Yayıncı kuruluşa sert sözlerle yüklenen başarılı hoca, "İlk yarıda çok net bir penaltı pozisyonu vardı demeyeceğim. İlk yarıda bir yumruk vardı çünkü boks ringlerinde olabilecek bir yumruktu. İnsanlar pozisyonu göremedi. Burada sizi de (yayıncı kuruluş) eleştireceğim. Bu anları net olarak çekemediniz! Dünya derbisi diyoruz ama kameralarınız bu anları doğru düzgün çekemiyor. Kurum olarak sizi de eleştiriyorum" dedi.

#11
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Hakem Arda Kardeşler ve ekibine de tepki gösteren Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

#12
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

"Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de tamamen yeterli bir oyun ortaya koymadık."

#13
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

"İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola."

#14
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

"Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü."

#15
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Fikstüre de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu yapılan program çok saçma. Üst üste iki derbi maç çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımının dinleneceği yerde, 29 Aralık'ta bir daha maç oynayacak. Çok saçma. İki takım da kabul edip gidip orada oynayacağız. Beklenti nasıl olur, havası nasıl olur, bilmiyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" yorumunu yaptı.

#16
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

"RAKİBİMİZ İKİNCİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ"

#17
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

İlk yarıda rakibin ikinci bölgeye çekildiğini belirten Okan Buruk, "Rakip analizimizde tabi ki Dzeko ile oynadıkları için sert bir baskı yapan takım değil. İlk yarı özellikle ikinci bölgeye çekildi rakibimiz. İkinci yarı İsmail'in girmesiyle baskıları artırdılar. Kerem kaliteli bir ayak. Bu maçlarda takımı öne taşıyacak oyunculara ihtiyaç var. Fizik olarak üste çıktı. O yüzden Kerem'i düşündük. Davinson bugün oynayacak durumda değildi, onunla ile ilgili de bakacağız" ifadelerini kullandı.

#18
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

İki takımın da oyunun hızlanmasını çok istemediğini aktaran Okan Buruk, "Çok fazla faul oldu ve çok fazla itiraz oldu. İtirazlar da zaman zaman çok uzadı. Hakem çok erken bir dakikada kenara gelerek pozisyonu anlattı. İki takım da zaman zaman fazla konuştu. Derbi maçları biraz da böyle oluyor. İki takım da oyunun çok fazla hızlanmasına izin verdi. Burada hakemin de durdurduğu yerler oldu" şeklinde konuştu.

#19
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi soyunma odası koridorlarında tansiyon yükseldi.

#20
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi.

#21
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Bu duruma çok sinirlenen ve tepki gösteren Buruk ile yetkililer arasında kısa süreli arbede yaşandı.

#22
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Sabah'a göre; Tartışmaların ardından Ali Yiğit soyunma odasına alındı.

#23
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

Tecrübeli çalıştırıcı da derbi öncesi açıklamalarında olayla alakalı,

#24
Foto - Batsız sizin akrediteniz.. Yazıklar olsun yahu! Olay fışkıran stattaki durum için harekete geçtiler:

"Daha stada girerken burada provokasyon vardı" ifadelerini kullandı.

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