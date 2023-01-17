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Yaşam
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Batman’da bir kişi aracında ölü bulundu

2023-01-17 20:24:41
Batman’da bir kişi aracında ölü bulundu

Batman’da bir kişi cadde ortasında aracında ölü bulundu.

#1
Foto - Batman’da bir kişi aracında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Cudi Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Batman’da bir kişi aracında ölü bulundu

Cadde üzerinde duran 72 AP 855 plakalı otomobilin içinde bulunan Nurettin O. isimli vatandaşın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Batman’da bir kişi aracında ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 40’lı yaşlarda olduğu belirlenen Nurettin O.'nun öldüğünü belirledi.

#4
Foto - Batman’da bir kişi aracında ölü bulundu

Polis ekipleri olayın şüpheli ölüm mü yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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