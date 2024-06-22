Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni C3 Aircross, seyahat esnasında ister tek isterse de beş kişi olsun, konfor ve keyif arasındaki en iyi dengeyi sağlamak için tasarlandı. Bu sonucu sağlamak üzere özel Citroën Advanced Comfort® süspansiyon teknolojisi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Bu yenilikçi ve patentli tasarım, yol koşulları ne olursa olsun araçtakiler için benzersiz bir konfor hissi sağlıyor ve yol yorgunluğunu hem sürücüler hem de yolcular için minimuma indiriyor. Yeni C3 Aircross’un SUV silüeti yerden yüksek bir yapı sunuyor. Bu yapı sürüşü daha güvenli bir hale getiriyor, araca erişimi kolaylaştırıyor ve daha iyi görüş alanı sağlayan yüksek bir sürüş pozisyonunu destekliyor. Ayrıca tüm bu unsurlar kabin içi rahatlık hissine katkıda bulunuyor. C3 hatchback gibi yeni C3 Aircross da konforu ön planda tutuyor ve bu pazardaki müşterilerin donanım ve teknoloji beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Yeni C3 Aircross; güçlü ve iddialı tasarımı ve daha fazla yaşam alanı ile hibrit güç aktarma organlarından tamamen elektrikli güç aktarma organlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor ve kabindeki konfor ve bağlantı özellikleriyle tamamen yeni bir tarz ortaya koyuyor.