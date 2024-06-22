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Otomotiv
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Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

2024-06-22 11:04:03
Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Tamamen yenilenen Citroën C3 Aircross, segmentindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek üzere benzersiz bir tarz ile yeni bir döneme adım atıyor. Dışarıdan daha güçlü, aynı zamanda daha şık bir SUV silüetine kavuşan yeni C3 Aircross, artık daha iddialı, kaslı ve güçlü bir görünümle geliyor.

#1
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni C3 Aircross’u yıl sonunda Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Hatchback segmentinin iddialı üyesi olacak yeni C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, aynı zamanda geniş iç hacim ve gelişmiş araç içi konfor özellikleri sunuyor.

#2
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Baştan aşağı radikal bir değişime uğrayan yeni C3 Aircross ile Citroën, ulaşılabilir elektrikli araç iddiasını sürdürüyor. Daha fazla iç hacim, zengin motor seçenekleri ve üst düzey araç içi konfor özellikleri yeni C3 Aircross ile segmentinde tamamen yeni bir dönem başlatıyor. Yeni Citroën logosunu taşıyan C3 Aircross’un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Oldukça modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek kaliteye ve ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor. Yandan bakıldığında SUV genlerini mükemmel bir dengeyle ortaya koyan Citroen C3 Aircross, düz tavan çizgisi ve 1,66 m tavan yüksekliği sayesinde tüm yolculara geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan yeni C3 Aircross, yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor. Geniş arka cam, iç mekana bol miktarda ışık sağlıyor ve daha ferah bir yolculuk imkanı sunuyor. Arka köşelerde yer alan ve tamponla aynı renkte kişiselleştirilebilir olan yeni klipsler, otomobilini daha özel hale getirmek isteyenlere hitap ediyor. Aracın arka köşe tasarımı ön cephenin kaslı hissini tamamlıyor ve bu bölümde imza niteliğindeki arka aydınlatmalara yer veriliyor. Max olarak isimlendirilen en üst seviye donanım paketinde beyaz veya siyah renkte standart olarak sunulan biton kaplama, kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroën algısını daha da arttırmak üzere çift renkli tavan gibi ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor.

#3
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

C3 Aircross'un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor. Bu sistem sanal kısayollar, navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor. Araç içi bağlantı özellikleri, ön tarafta yer alan iki adet USB-C girişi dışında arka koltukların önünde yer alan iki adet daha USB-C girişi ile daha da artırılıyor. 15W kablosuz şarj teknolojisi ise orta konsoldaki özel depolama alanına entegre ediliyor ve iç mekandaki pratik kullanım alanı ihtiyacına cevap veriyor.

#4
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor. Son derece dengeli oranlara sahip olan yeni C3 Aircross sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor. C3 Aircross’un boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, tüm yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca yeni C3 Aircross, mükemmel kullanım esnekliği sunarak aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. Yeni C3 Aircross, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip. Böylece C3 Aircross, pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni C3 Aircross ayrıca yeni Advanced Comfort® koltuklarla da donatılıyor. Ekstra 10 ile 15 mm dolgu köpüğü içeren yeni bir oturma yüzeyi ile donatılan koltuklar, seyahat mesafesi ne olursa olsun yeniden tasarlanan yanal destekler sayesinde en üstün konforu sunuyor. Yeni C3 Aircross, geride konumlanan 40/60 oranında katlanan koltuklara sahip. Böylece arka bölümde geniş bir alan sağlıyor ve sınıfının en iyi diz mesafesini (segment ortalamasına kıyasla +80 mm) sunuyor. Bununla birlikte arka koltuklarda seyahat eden yolcular pazardaki en iyi omuz mesafesinin de keyfini çıkarıyor (sınıf ortalamasına kıyasla +25 mm). Koltuğun 65 mm eğimli olması sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 460 litrelik bagaj hacmine etki etmiyor. Erişimi kolaylaştıran eşiği ile bagaj, iki konumlu bir zemine sahip ve 40/60 oranında katlanan arka koltuk sırtlıkları yatırıldığında tamamen düz bir zemin sağlıyor. Böylece yükleme eşiği konusunda da segmentinin öncüsü olan C3 Aircross, 1600 litrelik bagaj hacmi ile etkileyici bir yükleme alanı sunuyor. Yeni C3 Aircross, günlük hayatı tüm aile için kolaylaştıracak esnekliğe sahip. Pratik, çok yönlü ve güven verici yapısıyla yeni model aynı zamanda şehir içi sürüşü stressiz hale getirecek kadar kompakt.

#6
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni C3 Aircross, yeni ë-C3 ve C3 modellerinde yapılan geliştirmelerden yararlanıyor. Citroën C-ZEN LOUNGE'un modern, ferah ve yüksek donanımlı kabini, yeni ve kaliteli malzemelere sahip yenilikçi bir iç mekan sunuyor. Karakteristik Citroën dikey havalandırma ızgaraları ile tamamlanan yatay ön konsol, üstte teknik ekipmanlar ve altta konfor özellikleri olmak üzere iki seviyeye ayrılıyor. Kanepe tasarımı olarak bilinen bu alan, özel bir kumaşla kaplanıyor. Üst kısımda herhangi bir unsurun olmaması, sürüş konforu ve gelişmiş güvenlik için temiz ve açık bir görüş sağlıyor. Temel sürüş bilgileri ise özel tasarlanmış yeni Head-Up Display’e yansıtılıyor. Yükseklik ve derinlik ayarları sunan küçük ve çok işlevli direksiyon, kullanım kolaylığı sağlıyor. Ön konsol ile ön camın alt kısmı arasındaki kesişme noktasındaki bilgi ekranı, bir aile SUV'si için bir ilk. Bu yenilikçi özellik, gözlerini yoldan ayırmadan sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri vererek çift ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

#7
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni B-SUV, Citroën tarafından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyuma sahip olarak tasarlanan C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu’nu paylaşıyor. Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikli sürüşe imkan sağlayan bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Ayrıca daha da ileri giderek, Avrupa’da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak. Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 300 km'nin üzerindeki menzili (sertifikasyon onay aşamasında) ile günlük hayatı kolaylaştırıyor. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi yalnızca 26 dakikada yüze 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.

#8
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni C3 Aircross, e-DCT otomatik şanzımanla donatılan Hybrid 136 versiyonuyla yeni bir güç-aktarma organına sahip. 48V hibrit teknolojisiyle donatılan bu versiyon, hibrit uygulamalar için özel olarak geliştirilen ve yüzde 40’ı tamamen yeni bileşenlerden oluşan yeni nesil 1.2 PureTech motorla donatılıyor. 1.199 cc hacme sahip bu 3 silindirli motor, toplamda 136 HP güç üretiyor. Bu ünite, değişken geometrili bir turbo ve dayanıklılığı artırılan bir eksantrik zamanlama zincirine sahip. Miller döngüsü ile çalışan motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 21 kW/28 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor. Hibrit güç-aktarma sistemi, pratik bir kullanım sunarken şarj gerektirmiyor. Ayrıca aileler için ideal olup hem yakıt tüketimini hem de emisyonları azaltıyor. Bu da hem kullanıcının bütçesi hem de ekosistem için fayda sağlıyor. E-motor (sabit mıknatıslı senkron motor), şehir içi kullanımın neredeyse yüzde 50'sinde tamamen elektrikli sürüş sağlıyor ve yavaşlama sırasında bataryayı şarj ederken içten yanmalı motorun yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Yeni e-DCT şanzıman ise Fransa'da üretiliyor ve kompakt boyutları sayesinde maliyet açısından en iyi çözümü sunuyor. Böylece hibrit versiyonun karbon emisyonu sadece 121 gr/km'ye düşüyor.

#9
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Citroën, B-SUV sınıfında ilk kez yeni C3 Aircross modelini elektrikli güç seçeneğiyle birlikte sunuyor. Bu sınıftaki müşterilerin sürüş alışkanlıklarına mükemmel uyum sağlayan elektrikli versiyon, 44 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Bu teknoloji yeni C3 Aircross’un performanslı ve konforlu (300 km'nin üzerinde menzil onay aşamasında) bir deneyim sunmasının yanı sıra son derece rekabetçi bir fiyat ile mükemmel bir dengeye sahip olmasını sağlıyor. Motor ve tam otomatik şanzıman, anlık olarak kullanıma hazır tork sayesinde doğrusal bir hızlanma performansı ve 145 km/s maksimum sürat imkanı veriyor. Tamamen elektrikli C3 Aircross, günlük trafiğe uyum sağlamak üzere gereken tüm performans ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılıyor. Tamamen elektrikli C3 Aircross, özellikle şarj konusunda kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Standart olarak sunulan Mod 3 kablo hem evde hem de halka açık noktalarda şarj kolaylığı sağlıyor: Standart AC şarj ile -80 şarj 7 kW ile yaklaşık 4 saat 10 dakika sürerken, Standart AC şarj ile -80 şarj 11 kW ile yaklaşık 2 saat 50 dakikada oluyor. DC 100 kW hızlı şarj teknolojisi ile şarj edildiğinde ise -?batarya doluluğu sadece 26 dakika sürüyor.

#10
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni C3 Aircross, seyahat esnasında ister tek isterse de beş kişi olsun, konfor ve keyif arasındaki en iyi dengeyi sağlamak için tasarlandı. Bu sonucu sağlamak üzere özel Citroën Advanced Comfort® süspansiyon teknolojisi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Bu yenilikçi ve patentli tasarım, yol koşulları ne olursa olsun araçtakiler için benzersiz bir konfor hissi sağlıyor ve yol yorgunluğunu hem sürücüler hem de yolcular için minimuma indiriyor. Yeni C3 Aircross’un SUV silüeti yerden yüksek bir yapı sunuyor. Bu yapı sürüşü daha güvenli bir hale getiriyor, araca erişimi kolaylaştırıyor ve daha iyi görüş alanı sağlayan yüksek bir sürüş pozisyonunu destekliyor. Ayrıca tüm bu unsurlar kabin içi rahatlık hissine katkıda bulunuyor. C3 hatchback gibi yeni C3 Aircross da konforu ön planda tutuyor ve bu pazardaki müşterilerin donanım ve teknoloji beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Yeni C3 Aircross; güçlü ve iddialı tasarımı ve daha fazla yaşam alanı ile hibrit güç aktarma organlarından tamamen elektrikli güç aktarma organlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor ve kabindeki konfor ve bağlantı özellikleriyle tamamen yeni bir tarz ortaya koyuyor.

#11
Foto - Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Yeni C3 Aircross’da yer alan gelişmiş sürüş destek teknolojileri sadece sürücünün konforunu ve güvenliğini artırmakla kalmıyor, yayaların da bu sistemin avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Bu sistemler arasında Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Asistanı, Sürücü Uyarısı, Hız İşareti Tanımlama, Uzun Huzme Yardımcısı, Ön ve Arka Park Sensörleri, Kör Nokta Tespiti, Geri Vites Kamerası gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri bulunuyor. Böylece Citroën C3 Aircross, çok yönlülüğü sadece pratiklikte değil, aynı zamanda üstün güvenlik donanımlarıyla da buluşturuyor.

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