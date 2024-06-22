Baştan aşağı yenilenen Citroën C3 Aircross ne zaman Türkiye’ye geliyor? Otomobil tüketiciye neler sunuyor?

Baştan aşağı radikal bir değişime uğrayan yeni C3 Aircross ile Citroën, ulaşılabilir elektrikli araç iddiasını sürdürüyor. Daha fazla iç hacim, zengin motor seçenekleri ve üst düzey araç içi konfor özellikleri yeni C3 Aircross ile segmentinde tamamen yeni bir dönem başlatıyor. Yeni Citroën logosunu taşıyan C3 Aircross’un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Oldukça modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek kaliteye ve ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor. Yandan bakıldığında SUV genlerini mükemmel bir dengeyle ortaya koyan Citroen C3 Aircross, düz tavan çizgisi ve 1,66 m tavan yüksekliği sayesinde tüm yolculara geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan yeni C3 Aircross, yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor. Geniş arka cam, iç mekana bol miktarda ışık sağlıyor ve daha ferah bir yolculuk imkanı sunuyor. Arka köşelerde yer alan ve tamponla aynı renkte kişiselleştirilebilir olan yeni klipsler, otomobilini daha özel hale getirmek isteyenlere hitap ediyor. Aracın arka köşe tasarımı ön cephenin kaslı hissini tamamlıyor ve bu bölümde imza niteliğindeki arka aydınlatmalara yer veriliyor. Max olarak isimlendirilen en üst seviye donanım paketinde beyaz veya siyah renkte standart olarak sunulan biton kaplama, kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroën algısını daha da arttırmak üzere çift renkli tavan gibi ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor.