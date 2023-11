Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi. Kanal D Haber'de fenomenin iddialar sonrası altın paylaşımlarını durdurduğu, takılarını bile çıkardığı da iddia edildi. Aynı zamanda Nevra Bilem'in reklam paylaşımları da azaldı.