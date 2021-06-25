2021-06-25 08:22:59 Başkentte doyumsuz dolunay manzarası
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.
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