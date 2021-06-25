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Gündem
5
Başkentte doyumsuz dolunay manzarası

2021-06-25 08:22:59
Başkentte doyumsuz dolunay manzarası

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

#2
Foto - Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

#3
Foto - Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

#4
Foto - Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.

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