2022-01-07 19:13:02 Başkan Erdoğan'dan sevimli dostlara ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.
İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bakım ve rahabilitasyon merkezinin maskotu Maylo ile vakit geçirdi.
MAYLO İSİMLİ KÖPEKLE OYNADI Erdoğan gezisi sırasında Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...
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