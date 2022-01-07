  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
19
Başkan Erdoğan'dan sevimli dostlara ziyaret

2022-01-07 19:13:02
Başkan Erdoğan'dan sevimli dostlara ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

#1
Foto - Başkan Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.

#2
Foto - İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bakım ve rahabilitasyon merkezinin maskotu Maylo ile vakit geçirdi.

İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bakım ve rahabilitasyon merkezinin maskotu Maylo ile vakit geçirdi.

#3
Foto - MAYLO İSİMLİ KÖPEKLE OYNADI Erdoğan gezisi sırasında Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

MAYLO İSİMLİ KÖPEKLE OYNADI Erdoğan gezisi sırasında Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

#4
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#5
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#6
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#7
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#8
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#9
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#10
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#11
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#12
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#13
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#14
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#15
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#16
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#17
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

#18
Foto - İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

Mustafa Kurnaz'dan şoke eden saldırı iddiası: Camlarınızı keçe ile kapatın! 36 saat içinde...
Gündem

Mustafa Kurnaz'dan şoke eden saldırı iddiası: Camlarınızı keçe ile kapatın! 36 saat içinde...

Araştırmacı Yazar Mustafa Kurnaz, 2022 yılında dünya genelinde elektromanyetik pandemi yaşanacağını öne sürdü.
Berat Albayrak tarafından imzalanmıştı! Miktar açıklandı
Ekonomi

Berat Albayrak tarafından imzalanmıştı! Miktar açıklandı

Rusya doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla 2 yılda Türkiye ve Avrupa'ya..
Araplardan bomba Türkiye hamlesi! Sürpriz açıklama geldi
Dünya

Araplardan bomba Türkiye hamlesi! Sürpriz açıklama geldi

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arap yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığını söyledi...
Futbola el atan Kılıçdaroğlu maskara oldu
Spor

Futbola el atan Kılıçdaroğlu maskara oldu

Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinin, Katar’da oynanmasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, sosyal medya..
Bakan Dönmez'den bomba ''yakıt'' müjdesi!
Ekonomi

Bakan Dönmez'den bomba ''yakıt'' müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2..
Emin Çölaşan'dan Süper Kupa cehaleti
Gündem

Emin Çölaşan'dan Süper Kupa cehaleti

Sözcü gazetesinde akılalmaz çıkışlarda bulunan yazar Emin Çölaşan, bu kez futbol konusunda kalem oynattı. Fakat kaleme aldığı yazısında futb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay