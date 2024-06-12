Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

TCG ANADOLU VE EUROFIGHTER... Erdoğan, İspanya'da Pedro Sanchez'Ie baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Görüşmelerde TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçlerin masaya gelmesi bekleniyor. Daha sonra iki lider basının karşısına çıkıp soruları yanıtladıktan sonra resmi öğle yemeğine geçilecek. G7'DE GÜÇLÜ MESAJ Erdoğan, 14 Haziran'da ise İspanya'dan İtalya'ya geçerek G-7 (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada) zirvesine katılacak. Ev sahibi olan İtalya kapsayıcı olmak ve dünyanın sorunlarına yönelik olarak daha geniş perspektif yakalamak için G7 ülkelerinin dışında Türkiye başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini de zirveye davet etti. Gazze'de yaşananlar İspanya'da olduğu gibi İtalya'daki G7 zirvesinin de gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak. Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan'ın zirve marjında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.