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Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

2024-06-12 14:50:28
Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'ya bugün ve yarın resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan burada Gazze diplomasisi kapsamında Ortadoğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşması için önemli mesajlar verecek. Öte yandan; TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçler de masaya gelecek. Başkan Erdoğan'ın kritik ziyaretini Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da ziyareti takip edecek gazeteciler arasında yer alıyor.

#1
Foto - Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıdığı, Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağın yükselişe geçtiği bir süreçte yoğun diplomasi trafiğine hız veriyor.

#2
Foto - Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'ya bugün ve yarın resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ilk olarak bugün İspanya Kralı VI. Felipe ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın burada İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının Ortadoğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkân veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği mesajını vermesi bekleniyor.

#3
Foto - Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Erdoğan yarın ise Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle Madrid'de yapılacak iş forumuna katılacak. Forum çerçevesinde finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Hükümetlerarası 8. zirvenin amacı, "iyi seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olacak.

#4
Foto - Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

TCG ANADOLU VE EUROFIGHTER... Erdoğan, İspanya'da Pedro Sanchez'Ie baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Görüşmelerde TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçlerin masaya gelmesi bekleniyor. Daha sonra iki lider basının karşısına çıkıp soruları yanıtladıktan sonra resmi öğle yemeğine geçilecek. G7'DE GÜÇLÜ MESAJ Erdoğan, 14 Haziran'da ise İspanya'dan İtalya'ya geçerek G-7 (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada) zirvesine katılacak. Ev sahibi olan İtalya kapsayıcı olmak ve dünyanın sorunlarına yönelik olarak daha geniş perspektif yakalamak için G7 ülkelerinin dışında Türkiye başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini de zirveye davet etti. Gazze'de yaşananlar İspanya'da olduğu gibi İtalya'daki G7 zirvesinin de gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak. Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan'ın zirve marjında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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