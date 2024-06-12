2024-06-12 14:50:28 Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'ya bugün ve yarın resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan burada Gazze diplomasisi kapsamında Ortadoğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşması için önemli mesajlar verecek. Öte yandan; TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçler de masaya gelecek. Başkan Erdoğan'ın kritik ziyaretini Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da ziyareti takip edecek gazeteciler arasında yer alıyor.