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Hayat-Aktüel
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Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

2022-12-02 21:14:17
Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gençlerle bir araya geldiği programda, "Reis’i ara" sloganları üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü.

#1
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti’nin Çanakkale Gençlik Merkezi’ndeki, “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti”ye programına katıldı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

Gençlerle bir araya gelen, onların sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin “Reis’i ara” sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

Bakan Akar ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlere hitap etti.

#4
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

Programa katılan gençlere sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

#5
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

"Buluşmanın Çanakkale için yeni bir dirilişe, uyanışa vesile olmasını diliyorum. Dönemimiz içinde, 20 yılda Çanakkale, AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı ile çok ciddi yatırımlara şahit oldu. Bunun da taç noktasındaki en önemli yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Bu köprü ile Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşanan çileleri gayet iyi bilen biri olarak Çanakkaleli kardeşlerim artık 2023’te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale ‘yol medeniyettir’ diyenlerin en önemli zenginliğidir."

#6
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

Sözlerinin sonunda gençlere bir kez daha selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

#7
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

#8
Foto - Başkan Erdoğan gençlerle görüştü

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