Başkan Erdoğan açıklayacak! 81 ile ucuz konut ve arsa müjdesi

Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşlar için düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi yapılacak. Türkiye'nin 81 ilinde 150 bin ucuz sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Vatandaşın konut yapabilmesi için Hazine arazileri de satışa çıkarılıyor. Konut ve arsa satışıyla ilgili detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayında açıklayacak. İşte detaylar...