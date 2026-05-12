Türkiye’nin yeni gizli silahı “Sinarit” İsrail’i şoka soktu: Radara kesinlikle yakalanmıyor, uçaktan denize atılıyor
Türk savunma sanayiinin su altındaki yeni kozu "Sinarit", askeri nakliye uçaklarından havadan denize bırakılma özelliğiyle dünya basınında gündem oldu. İsrail medyasının "su altında devrim" olarak tanımladığı bu insansız denizaltı, düşük akustik izi sayesinde radarlar tarafından tespit edilemeden en hassas bölgelerde operasyon yürütebiliyor. Torpido ve füze taşıma kapasitesine sahip olan bu modüler araç, geleceğin deniz savaşlarında Türkiye’ye stratejik bir üstünlük sağlayacak.