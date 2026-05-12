Türkiye’nin yeni gizli silahı “Sinarit” İsrail’i şoka soktu: Radara kesinlikle yakalanmıyor, uçaktan denize atılıyor

DATUM Denizaltı Teknolojileri'nin ayrıca uzun menzilli gizli intikal için geliştirilen komando denizaltısını ve deniz altındaki stratejik altyapılara yönelik operasyonlarda kullanılabilecek farklı platformları da tanıttığı aktarıldı. İsrail basınına göre söz konusu sistemlerin en dikkat çekici yönlerinden biri ise seri üretime uygun şekilde geliştirilmeleri oldu. Haberde, düşük maliyetli çok sayıda platformun aynı anda sahaya sürülmesinin gelecekte deniz harp konseptlerini değiştirebileceği değerlendirmesine yer verildi. JDN, birçok ülkenin şimdiden bu teknolojiye ilgi göstermeye başladığını ve Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız deniz sistemlerinin önümüzdeki dönemde küresel ölçekte daha fazla öne çıkabileceğini yazdı.