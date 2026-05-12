Türkiye’nin yeni gizli silahı "Sinarit" İsrail’i şoka soktu: Radara kesinlikle yakalanmıyor, uçaktan denize atılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayiinin su altındaki yeni kozu "Sinarit", askeri nakliye uçaklarından havadan denize bırakılma özelliğiyle dünya basınında gündem oldu. İsrail medyasının "su altında devrim" olarak tanımladığı bu insansız denizaltı, düşük akustik izi sayesinde radarlar tarafından tespit edilemeden en hassas bölgelerde operasyon yürütebiliyor. Torpido ve füze taşıma kapasitesine sahip olan bu modüler araç, geleceğin deniz savaşlarında Türkiye’ye stratejik bir üstünlük sağlayacak.

İsrail basını, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil insansız su altı araçlarını "su altında devrim" sözleriyle manşetine taşıdı. İsrail merkezli JDN'nin haberinde, DATUM Denizaltı Teknolojileri tarafından geliştirilen platformların geleceğin deniz savaşlarında dengeleri değiştirebileceği vurgulandı. Haberde öne çıkarılan sistemlerden biri "Sinarit" isimli insansız su altı aracı oldu. Yaklaşık 3,8 metre uzunluğundaki modüler yük bölmesine sahip aracın; mühimmat, ekipman ve farklı görev sistemlerini taşıyabildiği belirtildi. Platformun standart yük konteynerleriyle taşınabildiği ve askeri nakliye uçaklarından havadan bırakılabildiği aktarıldı.

JDN'nin haberine göre sistem, düşük akustik ve radar izi sayesinde sonar ve radarlar tarafından tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. Bu özelliğin özellikle hassas bölgelerde düzenlenecek gizli operasyonlarda önemli avantaj sağlayabileceği ifade edildi. Haberde ayrıca "Sinarit" platformunun torpido, deniz mayını, gemisavar füze ve bazı hava savunma sistemlerini taşıyabildiği kaydedildi. Aracın; lojistik destek, özel operasyon ve farklı insansız sistemlerin konuşlandırılması gibi görevlerde de kullanılabileceği belirtildi.

DATUM Denizaltı Teknolojileri'nin ayrıca uzun menzilli gizli intikal için geliştirilen komando denizaltısını ve deniz altındaki stratejik altyapılara yönelik operasyonlarda kullanılabilecek farklı platformları da tanıttığı aktarıldı. İsrail basınına göre söz konusu sistemlerin en dikkat çekici yönlerinden biri ise seri üretime uygun şekilde geliştirilmeleri oldu. Haberde, düşük maliyetli çok sayıda platformun aynı anda sahaya sürülmesinin gelecekte deniz harp konseptlerini değiştirebileceği değerlendirmesine yer verildi. JDN, birçok ülkenin şimdiden bu teknolojiye ilgi göstermeye başladığını ve Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız deniz sistemlerinin önümüzdeki dönemde küresel ölçekte daha fazla öne çıkabileceğini yazdı.

Eyüp

Madem görünmüyor bilinmiyor iz bırakmıyor İsrail veya yunan deniz kuvvetlerine gönder iki tane denemelik.
