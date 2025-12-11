IHA Giriş Tarihi: Barajlar boşaldı, kesintiler her gün uygulanacak Çöpü çok suyu yok
İzmir'de devam eden kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyeleri kritik eşiklerin altına düştü. Kent genelinde 13 ilçede 2 günde bir uygulanan 6 saatlik planlı su kesintisi her gün olacak şekilde güncellendi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir'de hem sanayi hem tarım yoğun olduğu halde Tahtalı Barajı'ndaki suyun aktif doluluğu 0.87'ye düşmüş ve sadece 2 milyon metreküp su kalmıştır. Normalde 300 milyon metreküplük aktif su hacmine sahip olan barajda su bitmiştir." dedi.