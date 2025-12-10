Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, modern savunma ortamındaki dönüşümlere ve müttefik ülkeler arasındaki iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rusya-Ukrayna savaşı sonrası savunma dengeleri yeniden şekilleniyor. Avrupa’da artan savunma yatırımları, özellikle Baltık bölgesinde yeni iş birlikleri için büyük fırsatlar sunuyor. SYS Grup olarak; CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS firmalarımızla modern orduların ihtiyaç duyduğu modüler, güvenilir ve ITAR-free çözümler sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık’taki üretim altyapılarımızla, müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Land Warfare Europe 2025 boyunca sunacağımız entegrasyon mühendisliği kabiliyetleri, modüler silah çözümleri ve operasyonel etkinliği artıran teknolojilerle de Baltık bölgesinin savunma ihtiyaçlarına yönelik güçlü ve sürdürülebilir çözüm ortaklıklarını destekleme irademizi bir kez daha ortaya koyacağız.”