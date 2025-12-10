  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hastanelerle ilgili yeni düzenleme sessiz sedasız hayata geçti

Cem Küçük'ten beklenmedik asgari ücret çıkışı: 'Bu daha uygun olur' diyerek duyurdu

Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi

Elinde tutan yandı! Dolar için 2026 tahmini!

İmamoğlu’na çok büyük şok! Her an askere alınabilir

Türkiye'ye skandal F-35 şartı: Uçakları almak istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor

Bedelli askerlik ücretine rekor zam! Yeni fiyatı duyanların ağzı açık kaldı

Hakan Fidan’ın sert uyarısının ardından bir darbe de ABD’den: “Hayalleri unutun, bu iş bitti” mesajı

Ve ilk satış yapıldı! “Ölümcül hayalet ejderi” Su-57’lerin üslere inmesi artık an meselesi

ChatGPT’nin dili gündelik yaşama nüfuz ediyor
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi

SYS Grup, Litvanya’da düzenlenen Land Warfare Europe 2025 etkinliğine sponsor olarak katılarak Baltık bölgesinde etkisini artırıyor. VENOM LR ve TRAKON sistemleriyle dikkat çeken şirket, Avrupa ordularının modernizasyon sürecinde önemli bir paydaş olmayı hedefliyor. Grup yöneticileri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan savunma ihtiyaçlarının yeni iş birliklerinin kapısını açtığını belirtiyor.

#1
Foto - Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi

SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Land Warfare Europe 2025 etkinliğine sponsor olarak katılıyor. NATO ve Avrupa ülkelerinin savunma yetkilileri ile sektör temsilcilerinin buluşacağı etkinlikte SYS Grup’u Genel Müdür Cahit Utku Aral temsil edecek ve grubun modern savunma çözümlerine yönelik vizyonunu aktaracak.

#2
Foto - Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi

Bu yılki etkinlik, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’da hızla artan savunma harcamaları ile Baltık bölgesinin kıtanın güvenliği açısından kazandığı kritik rol üzerine şekilleniyor. SYS Grup, AEI Systems, CANiK ve UNIROBOTICS markalarıyla oluşturduğu entegre savunma ekosistemi sayesinde bölgenin modern kara kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ateş gücü çözümlerini tanıtacak. Grup, başta 30×113 mm VENOM LR olmak üzere orta kalibre top sistemleri, TRAKON serisi uzaktan komutalı silah sistemleri ve CANiK’in hafif silah ürün ailesiyle modern ordular için kapsamlı, modüler ve ITAR-free çözümler sunuyor.

#3
Foto - Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, modern savunma ortamındaki dönüşümlere ve müttefik ülkeler arasındaki iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rusya-Ukrayna savaşı sonrası savunma dengeleri yeniden şekilleniyor. Avrupa’da artan savunma yatırımları, özellikle Baltık bölgesinde yeni iş birlikleri için büyük fırsatlar sunuyor. SYS Grup olarak; CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS firmalarımızla modern orduların ihtiyaç duyduğu modüler, güvenilir ve ITAR-free çözümler sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık’taki üretim altyapılarımızla, müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Land Warfare Europe 2025 boyunca sunacağımız entegrasyon mühendisliği kabiliyetleri, modüler silah çözümleri ve operasyonel etkinliği artıran teknolojilerle de Baltık bölgesinin savunma ihtiyaçlarına yönelik güçlü ve sürdürülebilir çözüm ortaklıklarını destekleme irademizi bir kez daha ortaya koyacağız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gündem

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında sürdürülen uyuşturucu soruşturması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni..
Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'
Gündem

Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin 1987’den bu yana uyguladığı liman ambargosunun kaldırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını..
Çin'den dikkat çeken altın hamlesi: Rezervler 13. ay üst üste artırıldı
Ekonomi

Çin'den dikkat çeken altın hamlesi: Rezervler 13. ay üst üste artırıldı

Çin Merkez Bankası, Kasım ayında altın rezervlerini üst üste 13. ay artırarak 74,12 milyon onsa yükseltti. Uzmanlar, Çin’in düzenli altın al..
İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki
Gündem

İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine..
Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu
Gündem

Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Güllü'yü pencereden iterek öldürdükleri öne sürülen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. İki ism..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23