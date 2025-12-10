Haber Merkezi Giriş Tarihi: Baltık’a Türk imzası atılacak! SYS’nin silah sistemleri Avrupa’nın radarına girdi
SYS Grup, Litvanya’da düzenlenen Land Warfare Europe 2025 etkinliğine sponsor olarak katılarak Baltık bölgesinde etkisini artırıyor. VENOM LR ve TRAKON sistemleriyle dikkat çeken şirket, Avrupa ordularının modernizasyon sürecinde önemli bir paydaş olmayı hedefliyor. Grup yöneticileri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan savunma ihtiyaçlarının yeni iş birliklerinin kapısını açtığını belirtiyor.