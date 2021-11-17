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Gündem
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Balığın yanında helva yemenin inanılmaz faydası! Bakın neden yenirmiş

2021-11-17 09:10:43
Balığın yanında helva yemenin inanılmaz faydası! Bakın neden yenirmiş

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Altın ne kadar yükselecek?
Ekonomi

Altın ne kadar yükselecek?

Altın yükselecek mi? Son zamanlarda altın fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise fiyatların artıp artmaya..
Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı!
Siyaset

Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı! "Bizim sayemizde oradasınız" deyip galiz küfürler savurdu

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun, partililerin işe alım sürecinde yaşanan sıkıntılar üzerine yaptığı bir konuşmanın ses kaydı ortaya ..
Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi
Dünya

Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi

Sınırda provokasyonlarına devam eden Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında a..
AK Parti'den flaş EYT açıklaması: Gündemde yok
Ekonomi

AK Parti'den flaş EYT açıklaması: Gündemde yok

EYT meselesi hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "EYT'nin yaşla ilgili hususları haricinde kalanlar, talepler değerlend..
Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...
Gündem

Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...

"S-400" ve "F-35" meseleleri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde b..
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isim bombayı patlattı: Eldeki paranızı...
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isim bombayı patlattı: Eldeki paranızı...

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Büyük ihtimalle faizler sabit tutulacak. Yani TL’deki kayıplar değil tam tersi kazanımlar artaca..

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