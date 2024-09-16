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Yaşam
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Bal bu aileden sorulur!

2024-09-16 07:43:41
Bal bu aileden sorulur!

Siirt’te yaşayan ve soyisimleri Bal olan aile, üç kuşaktır Pervari balı üretiyor.

#1
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Siirt'in Pervari ilçesinde yaşayan 3 kardeş dedelerinden kalma arıcılık mesleğini üçüncü kuşak temsilciler olarak sürdürüyor.

#2
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Dedelerinin başlattığı, babaları Bayram Bal'ın (66) devam ettirdiği arıcılığı yapan Tahir (38), Azat (32) ve Fatma Bal (22), ilçeye bağlı Belenoluk köyünün yaylasında Türk Patent ve Marka Kurumunca 21 yıl önce tescillenen "Pervari balı"nı üretiyor.

#3
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Soyadlarını da dede mesleğinden alan kardeşlerden Tahir Bal, 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında yüzde 50'si hibeyle 300 bin lira destek alarak bal sağım makinesi ve ekipman aldı.

#4
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Azat Bal da bu yıl aynı destek programına başvurarak hazırladığı projeyle yüzde 50 hibe ile 300 bin lira tutarında arılı kovan ve makine ekipman desteğine hak kazandı. Aynı bölgede 50 arılı kara kovanı bulunan kardeşlerden Fatma Bal da şimdiye kadar kendi imkanlarıyla sürdürdüğü arıcılıkta, devlet desteğiyle kovan sayısını artırmayı planlıyor.

#5
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Fatma Bal, bölgede ata mesleği arıcılığı üç kuşaktır sürdürdüklerini söyledi.

#6
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Soyadlarını dede mesleğinden aldıklarını, arıcılıkla ailesine gelir sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bal, "Kara kovanlarım var. Doğal bal üretiyorum. Köyde ilk kadın arıcı olarak ben başladım. Çevremde beni görüp etkilenen başka çalışan kadınlar da oldu. İşimi seviyorum." dedi.

#7
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Bölgenin arıcılar için çok zengin bir floraya sahip olduğunu belirten Bal, ağabeyleri gibi devlet desteklerine başvurarak daha kaliteli bal üretmeyi amaçladığını kaydetti. Bal, şunları kaydetti: "Ağabeylerim ve babam ayrı ayrı bu işleri yapıyor. Ben de onlardan etkilenerek başladım. Kendi işimi yapıyorum. İlk başta kovanlarım azdı, bunlar oğul vererek çoğaldı. Hedefim kovan sayısını artırmak. Şu an 48 olan kovan sayısını gelecek baharda 100'e çıkarmayı hedefliyorum. Başka kadınlara örnek olduğum için mutluyum."

#8
Foto - Bal bu aileden sorulur!

Tahir Bal, dede mesleği olan arıcılığı sürdürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Belenoluk Yaylası'nda kasnak bal üretimini devletten aldığı destekle iki katına çıkardığını belirten Tahir Bal, şöyle konuştu: "Dede mesleğini kardeşlerimle devam ettiriyoruz. Bölge arıcılık için zengin bir floraya sahip. Yaylada ismini bilmediğimiz sayısız bitki var. Kırsal kalkınmadan kovan ve ekipman, çadır, bal süzme makinesi, dinlendirme tankı ve petek süzme makinesi aldım." Azat Bal da yüksek yaylalarda kendisine ait kovanlarıyla örme bal üretimi yaptığını belirtti. Organik bal ürettiklerini anlatan Bal, "Ağabeyim 2022'de devlet desteklerine başvurdu. Ağabeyimin desteği çıktı, ben de aynı programa başvurdum. Projemin onaylanması beni çok mutlu etti. Destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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