Bal bu aileden sorulur!

Tahir Bal, dede mesleği olan arıcılığı sürdürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Belenoluk Yaylası'nda kasnak bal üretimini devletten aldığı destekle iki katına çıkardığını belirten Tahir Bal, şöyle konuştu: "Dede mesleğini kardeşlerimle devam ettiriyoruz. Bölge arıcılık için zengin bir floraya sahip. Yaylada ismini bilmediğimiz sayısız bitki var. Kırsal kalkınmadan kovan ve ekipman, çadır, bal süzme makinesi, dinlendirme tankı ve petek süzme makinesi aldım." Azat Bal da yüksek yaylalarda kendisine ait kovanlarıyla örme bal üretimi yaptığını belirtti. Organik bal ürettiklerini anlatan Bal, "Ağabeyim 2022'de devlet desteklerine başvurdu. Ağabeyimin desteği çıktı, ben de aynı programa başvurdum. Projemin onaylanması beni çok mutlu etti. Destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.