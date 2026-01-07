Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

'BAŞKA KUAFÖRLERE DE YAPMIŞ, BİZE DERS OLDU' Pazar günü öğle saatlerinde gelen bir müşterinin saçını yaptıracağını belirterek fiyat aldığını ve kabul ettiğini belirten kuaför Metin Tunç, “Fiyat aldı, 'Tamam' dedi. Saçını komple boyadık. Kesim istedi, yaptık. Sonra yukarıya cilt bakımına girdi. Makyaj, manikür, pediküre girdi. Hesabı 6-6 bin 500 lira gibi bir şey tuttu. Sonuna geldi. Saat 17.00 gibi kart ile çekmek istedi. Kartı gösterdi, hata verdi. İban istedi, ibanı verdik. Bana daha önce yapmış olduğu bir düzenlemeden dolayı telefondan iban dekontu gösterdi. Baktım, gelmemiş. Kendisini bekletiyorum. Bir şeyler anladım ama yine bir şeye vermek istemedim. Bekliyorum, 'Bir şeyi yanlış yazmışım' dedi. Yine verdik ibanı ona. Bekle, bekle 'Yine gelmiyor hanımefendi' dedik. Saat 18.00 oldu. Kapatma saatimiz yaklaştı. 'Arkadaşım gelecek' dedi. Taksi gibi bir araç geldi. Kaçacak, dedim. Bindi taksiye, 'Hanımefendi, paranız' falan dedim. 'Çantam dükkanda' dedi. Bıraktığı poşet içerisinde eski bir bond çanta. Ondan sonra gitti. Başka yerlere de yapmış diye duyduk. Bu bize ders oldu. Başkalarının başına gelmesin diye Avcılar'daki sosyal medya sayfasında paylaştım" dedi.