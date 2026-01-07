  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dursun Özbek bu kararı verdi Silivri dönüşü... Erden Timur müjdesi! Sürprize bakın hele...

Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, “Darısı başımıza” dedirtti

Safranbolu'da neler oluyor? Şüphelendiren olay

Resmi Gazete'de yayımlandı! MASAK’tan yeni düzenleme

8 gün süren arama çalışmalarının ardından ölü bulunmuştu! Elif’in sudan çıkarılan aracındaki detaylar kafa karıştırdı

İsrail’de Erdoğan ve Türkiye korkusu: “Hedefleri Kudüs, asla pes etmeyecekler”

Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Suudi Arabistan ülkedeki yabancılarla ilgili flaş kararı aldı

Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

Hizmet alırken sınır tanımayan, ödeme yaparken ise sırra kadem basan pişkin müşteri, Avcılar'da bir kuaförü 6 bin lira dolandırdı. "Ödemeyi İBAN’a attım" yalanıyla saatlerce bekleyen kadın, kapıya yanaşan taksiye binip arkasına bakmadan kaçtı.

#1
Foto - Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

Avcılar Merkez Mahallesi’nde yaşanan olayda, lüks hizmet meraklısı bir kadın, girdiği kuaförde saç boyama, kesim, cilt bakımı, makyaj ve manikür gibi tepeden tırnağa bakım yaptırdı. İş ödemeye gelince önce "kartım hata verdi" bahanesine sığınan, ardından sahte bir IBAN dekontu göstererek esnafı oyalayan dolandırıcı, kuaför Metin Tunç'un dikkati sayesinde köşeye sıkıştı. Ancak arsızlıkta sınır tanımayan kadın, "arkadaşım gelecek" diyerek kapıya çağırdığı taksiye atlayıp kaçmayı başardı.

#2
Foto - Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

AVCILLAR’DA KUAFÖRÜ SOYAN PİŞKİN HIRSIZ! Avcılar’da bir kuaförde yaşanan olay, esnafı isyan ettirdi. Saçtan bakıma, makyajdan maniküre kadar yaklaşık 6 bin liralık hizmet alan kadın müşteri, IBAN’dan ödeme yaptığını söyleyip dekont gösterdi. Kuaför, ödeme hesaba düşmeyince beklemeye başladı. Dakikalar sonra ise olan oldu. Avcılar'da, iddiaya göre kuaförde yaklaşık 6 bin lira tutarında hizmet alan kadın, iş yeri sahibine iban ile ödeme yapacağını söyledi. Ödemeyi attığını söyleyen ve uzun süre kuaförde bekleyen müşteri, kuaför Metin Tunç'un 'ödeme gelmedi' demesine rağmen taksiye binip kaçtı.

#3
Foto - Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

Merkez Mahallesi'ndeki kuaföre gelen bir müşteri, iddiaya göre fiyat aldıktan sonra kesim, saç boyama, cilt bakımı, makyaj, manikür ve pedikür yaptırdı. Yaklaşık 6 bin lira tutarından hizmet alan kadın önce karttan ödeme yapmak istedi ancak kart hata verdi. Bunun üzerine kadın IBAN alarak ücreti hesaba gönderdiğini söyledi. Kuaförü Metin Tunç, uzun süre ödemenin hesabına düşmesini bekledi. Bu sırada kadın cep telefonundan Tunç'a dekont göstererek ödeme yaptığını söyledi ve iş yerinde beklemeye başladı. Ödeme sonuçlanmayınca bir arkadaşının geleceğini belirten müşteri, kuaförün önüne gelen taksiye binerek kaçtı.

#4
Foto - Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

'BAŞKA KUAFÖRLERE DE YAPMIŞ, BİZE DERS OLDU' Pazar günü öğle saatlerinde gelen bir müşterinin saçını yaptıracağını belirterek fiyat aldığını ve kabul ettiğini belirten kuaför Metin Tunç, “Fiyat aldı, 'Tamam' dedi. Saçını komple boyadık. Kesim istedi, yaptık. Sonra yukarıya cilt bakımına girdi. Makyaj, manikür, pediküre girdi. Hesabı 6-6 bin 500 lira gibi bir şey tuttu. Sonuna geldi. Saat 17.00 gibi kart ile çekmek istedi. Kartı gösterdi, hata verdi. İban istedi, ibanı verdik. Bana daha önce yapmış olduğu bir düzenlemeden dolayı telefondan iban dekontu gösterdi. Baktım, gelmemiş. Kendisini bekletiyorum. Bir şeyler anladım ama yine bir şeye vermek istemedim. Bekliyorum, 'Bir şeyi yanlış yazmışım' dedi. Yine verdik ibanı ona. Bekle, bekle 'Yine gelmiyor hanımefendi' dedik. Saat 18.00 oldu. Kapatma saatimiz yaklaştı. 'Arkadaşım gelecek' dedi. Taksi gibi bir araç geldi. Kaçacak, dedim. Bindi taksiye, 'Hanımefendi, paranız' falan dedim. 'Çantam dükkanda' dedi. Bıraktığı poşet içerisinde eski bir bond çanta. Ondan sonra gitti. Başka yerlere de yapmış diye duyduk. Bu bize ders oldu. Başkalarının başına gelmesin diye Avcılar'daki sosyal medya sayfasında paylaştım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’
Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Çin, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.
Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi
Gündem

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında mütalaa açıklandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyüke..
Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak
Ekonomi

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklisine yapılan yüzde 18,60'lık zam diğer emeklilerin tepkisini topladı. ..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor
Gündem

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği "Güney Mızrağı" operasyonunun dumanı tüterken, operasyon sırasındaki can kayıp..
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Gündem

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından yapılan kanlı operasyonla zorla New York'a götürülmesi hakkınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23