Bakan Selçuk duyurdu! MEB'den flaş karar

"Bunun sadece sohbetini değil, gereğini yapmakla mükellef insanlarız. Türkiye'de yaşayan her insanımızın erişimini artıracak hizmetler olan çalışmalar bir kat daha artıyor. Biz eğer bu kurumları kurmazsak, geliştirmezsek, insanların yaşam boyu eğitim alma imkanları daralacak ve biz durdukça paslanacağız. O yüzden de HEM'leri çok önemsiyoruz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla çok çeşitli projelere imza atıyoruz. Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında HEM'e dönüştürüyoruz. Çünkü yaklaşık 1000 kadar olan halk eğitim merkezimiz yetmiyor, çok büyük bir talep var, müthiş bir başvuru var. O yüzden de yeni binalar yapamıyorsak, yeni birtakım merkezler oluşturamıyorsak ne yapabiliriz diye düşünürken arkadaşlarımız 15 bin okulumuzu 15 bin mahallemizde seçip HEM yapmaya karar verdik."