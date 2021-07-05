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Eğitim
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Bakan Selçuk duyurdu! MEB'den flaş karar

2021-07-05 17:07:22
Bakan Selçuk duyurdu! MEB'den flaş karar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayat boyu öğrenmenin önemine işaret ederek, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine (HEM) dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Bakan Selçuk, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Halk Eğitim Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, HEM'leri çok önemsediklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Halk Eğitim Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, HEM'leri çok önemsediklerini söyledi.

#2
Foto - Eğitimi beşikten mezara kadar gördüklerini ve bu prensibi izlediklerini ifade eden Selçuk şöyle konuştu:

Eğitimi beşikten mezara kadar gördüklerini ve bu prensibi izlediklerini ifade eden Selçuk şöyle konuştu:

#3
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"Bunun sadece sohbetini değil, gereğini yapmakla mükellef insanlarız. Türkiye'de yaşayan her insanımızın erişimini artıracak hizmetler olan çalışmalar bir kat daha artıyor. Biz eğer bu kurumları kurmazsak, geliştirmezsek, insanların yaşam boyu eğitim alma imkanları daralacak ve biz durdukça paslanacağız. O yüzden de HEM'leri çok önemsiyoruz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla çok çeşitli projelere imza atıyoruz. Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında HEM'e dönüştürüyoruz. Çünkü yaklaşık 1000 kadar olan halk eğitim merkezimiz yetmiyor, çok büyük bir talep var, müthiş bir başvuru var. O yüzden de yeni binalar yapamıyorsak, yeni birtakım merkezler oluşturamıyorsak ne yapabiliriz diye düşünürken arkadaşlarımız 15 bin okulumuzu 15 bin mahallemizde seçip HEM yapmaya karar verdik."

#4
Foto - Birkaç ay önce köy muhtarlarına bir mektup yazdığını ve köylerde yaşayan yetişkinler için de isterlerse HEM açabileceklerini söylediğini anımsatan Selçuk şunları kaydetti:

Birkaç ay önce köy muhtarlarına bir mektup yazdığını ve köylerde yaşayan yetişkinler için de isterlerse HEM açabileceklerini söylediğini anımsatan Selçuk şunları kaydetti:

#5
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"Yeni bir bakış açısı geliştirip her köyümüzde isterlerse, dilerlerse 386 alandan herhangi birine 8-10 yetişkinin bir araya gelmesiyle beraber orayı HEM yaparız dedik. Şu ana kadar 100 bini aşan kursiyerimiz var ve bu arkadaşlarımız bu kursları, bu sertifikaları aldıktan sonra kooperatifler kuruyorlar ve ürettiklerini satıyorlar. Özellikle bu kadınlar arasında daha yaygın olarak görülen bir şey. İşte tam da 2023 Eğitim Vizyonu'nda eğitimde fırsat adaleti dediği şey de bu. Fırsat eşitliği değil, fırsat adaleti. Çünkü eşitlik, herkese eşit vermektir, adalet ise hak ettiği şeyi vermektir. Herkesin hak ettiğini alabilmesi halk eğitim merkezlerimizi yeni bir çıtaya kavuşturuyoruz. 'Herkes İçin Her Zaman Her Yerde' sloganıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

#6
Foto - Bakan Selçuk, Gaziantep'teki yeni HEM'in oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Gaziantep'teki yeni HEM'in oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

#7
Foto - AB'nin bu gibi desteklerinin artmasını beklediklerine dikkati çeken Selçuk, yeni yapılan HEM gibi yeni 100 daha tesis beklediklerini aktararak,

AB'nin bu gibi desteklerinin artmasını beklediklerine dikkati çeken Selçuk, yeni yapılan HEM gibi yeni 100 daha tesis beklediklerini aktararak, "Türkiye, Suriyelilerin misafir edildiği bir yer. Biz bu insanlara da hizmet etmeyi gönülden sürdürüyoruz. Bu anlamda Suriyeli misafirlerimizin okullaşması oranında her geçen gün dünya rekorları kırıyoruz. Sadece Şehitkamil'de ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenci sayısı 6 bin 600. Bu rakam, dünyada birçok ülkenin bir araya gelip de göçmen olarak dahi alamadığı sayı. Bunlarla ilgili destekler tüm insanlığın vicdanı olarak, tüm insanlığın barışa hizmeti olarak önemli diye düşünüyorum." dedi.

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