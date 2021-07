Bakan Selçuk duyurdu! MEB'den flaş karar

"Yeni bir bakış açısı geliştirip her köyümüzde isterlerse, dilerlerse 386 alandan herhangi birine 8-10 yetişkinin bir araya gelmesiyle beraber orayı HEM yaparız dedik. Şu ana kadar 100 bini aşan kursiyerimiz var ve bu arkadaşlarımız bu kursları, bu sertifikaları aldıktan sonra kooperatifler kuruyorlar ve ürettiklerini satıyorlar. Özellikle bu kadınlar arasında daha yaygın olarak görülen bir şey. İşte tam da 2023 Eğitim Vizyonu'nda eğitimde fırsat adaleti dediği şey de bu. Fırsat eşitliği değil, fırsat adaleti. Çünkü eşitlik, herkese eşit vermektir, adalet ise hak ettiği şeyi vermektir. Herkesin hak ettiğini alabilmesi halk eğitim merkezlerimizi yeni bir çıtaya kavuşturuyoruz. 'Herkes İçin Her Zaman Her Yerde' sloganıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."