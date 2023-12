"Yani her an her yerde 4,5,6,7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir." NTV'nin aktardığına göre, Bakan Özhaseki, açıklamalarına 'Bunu niye söylüyorum? Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım, sağlıklı yapmamız lazım. Rastgele yapmamamız lazım.' ifadelerini kullanarak devam etti. 'Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla götürmemiz lazım. Böyle olursa evimiz yüksekte de olsa sallansa bile Allah’ın izniyle yıkılmaz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde oturabiliriz.' Bakan Özhaseki, başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerin de güvenli hale getirilmesi için çaba içerisinde olunduğunu belirtti. “Bu arada da gerek İstanbul’umuzu gerekse diğer şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Önce ben Kentsel Dönüşüm Başkanlıklarını kurdum, meclisten geçirdik. Yasalarını çıkardık. Çok hızlı bir vaziyette hareket edebileceğimiz bir ortam doğuyor.'