Bakan Mustafa Varank duyurdu: Yol haritası hazır

"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın en iyi üniversitelerinden ve araştırma merkezlerinden akademisyenleri ülkemize kazandırıyoruz. Liseden doktoraya kadar geniş bir yelpazede gençlerimize burslar veriyoruz. TEKNOFEST'le, bilim festivalleri ile Ar-Ge kültürünü gençlere aşılarken, onların yeteneklerini DENEYAP ve Ekol 42 gibi okullarla geliştiriyoruz. Tüm bu desteklerimiz elbette karşılıksız kalmıyor. Gençlerimiz bizleri her zaman ve her yerde gururlandırıyor. Geçen hafta 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Avrupa ikincisi olan kızlarımız iftiharımız oldu. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları, yeni açılan bir kategori ve geçen yıl ilk defa gerçekleştirildi. Bu sene bu olimpiyatlara Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Kızlar, Antalya'da yarışacaklar. İnanıyoruz ki gençlerimiz rekabetçi Ar-Ge ekosistemine katılarak birçok başarılara imza atacaklar. Birilerinin gençliğimiz için çizdiği istikamet, zikzaklarla, karanlık gündemlerle doluyken bizim çizdiğimiz istikamet ise bilim ve teknoloji ışığında aydınlık bir geleceğe doğrudur. Gençlerimizden istirhamımız şudur: Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın ki hayal kurmak başarının yarısıdır. Çalışmalarınızı hiçbir zaman aksatmayın. Sizleri yolunuzdan alıkoyacak kısır tartışmalardan uzak durun. Her daim bilime yönelin ve bilginin peşinden koşun. Göreceksiniz ki bilginin peşinden koştuğunuz sürece biz desteklerimizle her daim sizlerin yanında olacağız. Kendinize güvenin."