Bakan Mustafa Varank duyurdu: Yol haritası hazır

Tarihimizin bilim insanlarımızın tüm dünyaya mal olmuş buluşlarıyla dolu olduğuna değinen Varank, "Kendinize güvenerek çalışırsanız, inanıyorum ki, yeni Aziz Sancarlar, Özlem Türeciler, Uğur Şahinler sizlerin arasından çıkacak. Sizin gibi gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye'sinin en büyük teminatıdır. Bu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, medya temsilcilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bir tebriki de Dumansız Üniversite'yi oluşturduğu için Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e yapmak istiyorum. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olması ve YÖK ile iş birliği yaparak üniversitelerimizi dumansız hale getirmemiz lazım." diye konuştu. Bakan Varank, uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz." dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de Sağlık Bilimleri Üniversitesinin faaliyetlerine dair bir sunum gerçekleştirdi. Erdöl, sunumunda, ülke genelinde ve yurt dışındaki öğrencilerle toplamda uzmanlık öğrencileri de sayıldığında 35 bin 800 öğrencinin eğitiminden sorumlu olduklarını dile getirdi.