Bakan Mustafa Varank duyurdu: Yol haritası hazır

"Bakanlık olarak Akıllı Yaşam ve Sağlık, Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası'nı hazırladık. Yakında açıklayacağımız bu yol haritası ile stratejik alan olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi teknolojilerinde yerli ve milli üretime ivme kazandıracağız. Biyoteknoloji üretiminden, Ulusal İlaç Molekül Kütüphanesi'nin oluşturulmasına kadar birçok proje ile Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümüne Bakanlık olarak öncülük edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde sağlık sektöründe de ülkemizi bağımsızlığa kavuşturacak ve global bir üs haline getireceğiz. Bunu yaparken de üniversitelerimizle, akademisyenlerimizle, genç arkadaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Daha 2 sene önce ülkeler sınırlarını birbirine kapatmış, bırakın aşılarını, bir somun ekmeğini dahi birbiriyle paylaşmaz olmuştu. Bu acı tecrübe bize milli teknolojilerin geliştirilmesinin bir ülke için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla her alanda rekabetçi ve yenilikçi bir Türkiye inşa etmek için mücadelemizi çok öncesinde başlattık. Bu yolda iki önemli unsuru ön plana çıkarıyoruz. Birincisi Ar-Ge faaliyetleri, ikincisi ise bu Ar-Ge’yi yönetecek nitelikli insan kaynağı. Teknoparklardan tasarım merkezlerine kadar, Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemini adeta sıfırdan kurduk dersek yanlış olmaz."