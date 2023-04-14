Bakan Kirişci, üreticilere dağıttı

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bugün dolu dolu bir gün geçirdik. Geldiğimiz andan itibaren. Çanakkale’mizi ve Çanakkale’mizin ilçelerinde üretilenleri gerek tarımla ilgili gerekse de ormanla ilgili konularda güzel bilgiler aldık. İstişarelerde bulunduk. Daha sonra sektör paydaşlarımızla bir araya geldik. Orada da gerçekten keyif verici, karşılıklı olarak bilgilendirici bir görüşmemizde orada oldu. Güzel bir program oldu. Biz bu tür programları sıklıkla yapıyoruz. 38’incisiydi Çanakkale’de yaptığımız program. Dolayısıyla bu program vesilesiyle burada olmak bizler için çok mutluluk vericiydi. Birazdan icra edeceğimiz tören, bu da bizim açımızdan çok kıymetli. Gazi Meclisimizden geçirmiş olduğumuz yasamızda inşallah bu konu daha da yayılacak, genişleyecek. Çünkü bu TAKE Projesi adını verdiğimiz, tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili bu proje hem üreticimize kazandırıyor hem de ülkemize kazandırıyor. Atıl olan alanların değerlendirilmesi hususunda biz bakanlık olarak özellikle de buralarda yaygınlaşmasını istediğimiz ürünlerle ilgili tohum desteğinde bulunuyoruz” dedi.