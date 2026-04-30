Bakan Ersoy duyurdu: Turizmde ilk çeyrekte güçlü performans! Müthiş rakamlar ortaya çıktı...

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada krizlerin her zaman olabileceğini ifade eden Ersoy, bu tür dönemlerde belirleyici unsurun sürecin nasıl yönetildiği olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yılın da benzer küresel gelişmelerle geçtiğini hatırlatan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapattığını belirtti. Ersoy, bu verilerin Türkiye’nin turizmde yalnızca güçlü bir destinasyon olmadığını, aynı zamanda kriz yönetimi konusunda yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, “Yani biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “İstikrar Adası” vurgusuna konuşmasında dikkat çeken Ersoy şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etmiştir.”