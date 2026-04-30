Bakan Ersoy duyurdu: Turizmde ilk çeyrekte güçlü performans! Müthiş rakamlar ortaya çıktı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Küresel gerilimler ve bölgesel belirsizliklerin gölgesinde açıklanan 2026 yılı birinci çeyrek turizm verileri, Türkiye’nin sektörde güçlü bir performansla yola devam ettiğini ortaya koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin krizlere rağmen turizmde artı yönlü bir seyir izlediğini vurgularken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “istikrar adası” tanımını yineleyerek ülkemizin bulunduğu coğrafyada güven ve istikrarın merkezi konumunu koruduğuna dikkat çekti.

Küresel gelişmelerin turizm üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ersoy, içinde bulunulan dönemin yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da benzer dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan dalgalanmaların sektörü doğrudan etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye’nin de bu sürecin dışında olmadığına işaret etti.

Turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde Bakan Ersoy, elde edilen verilerin tüm küresel zorluklara rağmen turizmde yılın artı yönlü başladığını gösterdiğini belirtti. Bu tablonun tesadüfi olmadığını vurgulayan Ersoy, sürecin planlı, koordineli ve sahada aktif şekilde yürütülen bir sürecin sonucu olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy’un basın toplantısında paylaştığı sunuma göre ziyaretçi sayıları yılın ilk üç ayında dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2025’te ziyaretçi sayısı 2 milyon 950 bin iken Ocak 2026’da 3 milyon 131 bine yükseldi ve yüzde 6,1 artış kaydedildi. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle 2 milyon 899 binden 2 milyon 848 bine gerileyerek yüzde 1,7 düşüş yaşandı. Mart ayında ise savaş etkisine rağmen 2 milyon 995 binden 3 milyon 240 bine çıkarak yüzde 8,2 artış gerçekleşti. Böylece ilk üç ay toplamında ziyaretçi sayısı 8 milyon 844 binden 9 milyon 219 bine yükselirken yüzde 4,2’lik artış kaydedildi. Sunumda ayrıca, aynı dönemde ziyaretçi sayılarındaki değişimde Ramazan ayının 10 gün öne gelmesinin şubat ayına olumsuz, mart ayına olumlu etkide bulunduğu; İran-İsrail-ABD savaşı kaynaklı gelişmelerin ise özellikle mart ayında bölge pazarlarını etkilediği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı verilere göre turizm geliri de ilk çeyrekte artış gösterdi. 2025 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 494 milyon dolar olan gelir, 2026’nın aynı döneminde 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Böylece yüzde 4,2’lik artış kaydedildi. Kişi Başı Harcamada Artış Bakan Ersoy’un paylaştığı kişi başı gecelik harcama verilerindeki artış da dikkat çekti. Yabancı ziyaretçilerin 2026 yılı ilk çeyreğindeki gecelik harcaması 116 dolardan 119 dolara yükselirken yüzde 2,2 artış gerçekleşti.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada krizlerin her zaman olabileceğini ifade eden Ersoy, bu tür dönemlerde belirleyici unsurun sürecin nasıl yönetildiği olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yılın da benzer küresel gelişmelerle geçtiğini hatırlatan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapattığını belirtti. Ersoy, bu verilerin Türkiye’nin turizmde yalnızca güçlü bir destinasyon olmadığını, aynı zamanda kriz yönetimi konusunda yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, “Yani biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “İstikrar Adası” vurgusuna konuşmasında dikkat çeken Ersoy şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etmiştir.”

Türkiye’nin uluslararası etkinliklerle küresel görünürlüğünü artırdığına konuşmasında vurgu yapan Ersoy, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların yanı sıra Formula 1, UEFA Avrupa Ligi Finali ve Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions, Pet Shop Boys gibi dünya yıldızlarının konserlerinin ülkenin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

Formula 1’e ilişkin açıklamaların yapıldığı ilk dört gün içerisinde 50’den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle yaklaşık 650 milyon erişim sağlandığını belirten Ersoy, sosyal medyada ise ilk dört günde 200 milyona yakın etkileşim elde edildiğini, 177’den fazla ülkeden paylaşımlar yapıldığını ve 44’ten fazla dilde içerik üretildiğini aktardı. Bu verilerin organizasyonun küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, “Formula 1 Türkiye Grand Prix’si yalnızca spor dünyasında değil, ana akım uluslararası iletişim kanallarında da birinci sınıf bir gündem başlığı hâline gelmiştir.” dedi. Turizmde Yeni Dönem Temkinli Beklenti Turizmin yalnızca bir destinasyon tercihi olmadığını hatırlatan Ersoy, güven, erişilebilirlik, deneyim ve sürekliliğin ön plana çıktığını belirtti. Ersoy, Türkiye’nin turizmini bu çok boyutlu perspektifle ele aldığını ve stratejilerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade etti.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ikinci çeyreğin küresel gelişmeler ve savaşın yarattığı olumsuzlukların da yoğun hissedileceği nedeniyle daha zorlu geçebileceğine işaret etti. Çatışma sürecindeki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomiye yansımalarının turizm hareketliliğini etkileyebileceğini belirten Ersoy, kalıcı ateşkes sağlanana kadar ki süreçte son dakika rezervasyonlarının yoğunlaşacağı bir dönemin beklendiğini ifade etti. Kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda hızlı bir toparlanma öngördüklerini dile getiren Ersoy, küresel gelişmeleri anlık olarak takip edeceklerini, riskleri proaktif şekilde yöneteceklerini ve gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı. Türkiye Algısı Küresel Ölçekte Güçlendirildi Tanıtım tarafında güçlü bir refleks gösterildiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ve birçok hedef pazarda tanıtım çalışmalarının iki katına çıkarıldığını belirtti.

Ersoy, dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmalarla Türkiye’nin güçlü, güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajının küresel ölçekte kararlılıkla verildiğini ifade etti. Sahada Anlık Takip, Hızlı Aksiyon Tanıtım kadar önemli bir diğer başlığın erişilebilirlik ve kapasite yönetimi olduğunu vurgulayan Ersoy, başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle yakın iş birliği içerisinde çalışıldığını belirtti.

Pazarlardaki talep değişimlerinin anlık olarak değerlendirildiğini kaydeden Ersoy, uçuş planlamalarından kapasite kullanımına kadar birçok başlığın birlikte ele alındığını ifade etti. Ersoy, gereken durumlarda hızlı aksiyon alınarak talep odaklı düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi. Tur operatörleriyle yürütülen yoğun temas trafiğine de değinen Bakan Ersoy, rezervasyon eğilimleri, iptal ve yön değişimleri ile tüketici davranışlarının doğrudan sahadan takip edildiğini belirtti. Bu sayede, yalnızca mevcut durumun analiz edilmediğini belirten Ersoy, aynı zamanda pazara özel hızlı ve etkili aksiyonlar geliştirildiğini ifade etti.

Türkiye’ye, 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 678 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 651 bin ziyaretçiyle Rusya Federasyonu takip etti. Yurt dışı ikametli vatandaşların harcaması 67 dolardan 72 dolara çıkarak yüzde 7,0 arttı. Tüm ziyaretçilerde ortalama harcama 99 dolardan 102 dolara yükselerek yüzde 2,8 artış kaydetti. Yıl ortalaması hedefinde ise tüm ziyaretçiler için 100 dolardan 103 dolara yükseliş öngörüldü.

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu
Gündem

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ..
Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı
Gündem

Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, uyuşturucu bataklığına kadar uzanan skandallar zinciri ..
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı
Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy h..
Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!
Gündem

Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!

Uyuşturucu suçundan yargılanan müvekkilinin duruşmasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri..
Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!
Dünya

Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!

Luciano Sánchez için Brezilya'dan korkutan haber geldi. Tatil için bulunduğu Rio de Janeiro'nda köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu, ağı..
Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin
Seyahat

Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı D..
