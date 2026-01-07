  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İşte bu hiç iyi haber değil: Fiyatlar artmaya devam ederse Türkiye yerine Tunus ve Mısır'ı seçecekler

Canan Karatay ısrarla öneriyor: Bu çorbayı içen hasta olmuyor!

Ulaşım üssü Türkiye: Havayolundan cumhuriyet tarihinin rekoru!

TBMM’ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, “Öcalan’ın yerine hazırlanıyor” dedi, açık açık isim verdi

Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Otomobil satışında tarihi rekor! En çok satan markalar belli oldu

Merakla bekleniyordu! KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi: 200’ün üzerinde ülkede küresel yayında...
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2025 yılı enerji bilançosunu açıkladı. Yerli ve milli hamlelerle petrol üretimi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimi ise 3,2 milyar metreküpe ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Bayraktar, “İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açacağız” dedi.

1
#1
Foto - Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

Türkiye, "Milli Enerji ve Maden Politikası" meyvelerini 2025 yılında fazlasıyla topladı. Gabar dağlarından fışkıran petrol ve Karadeniz’in derinliklerinden çıkarılan doğal gaz, ekonomiye dev katkı sağladı. Bakan Bayraktar, 2024 yılında 38 milyon varil olan yıllık petrol üretiminin 47,9 milyon varile yükseldiğini duyururken; doğal gazda da 2,3 milyar metreküpten 3,2 milyar metreküpe çıkarak dev bir sıçrama yapıldığını vurguladı. Bu rakamlar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bitirme kararlılığını bir kez daha dünyaya ilan etti.

#2
Foto - Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

2026 HEDEFİ: KARADENİZ GAZI İKİYE KATLANACAK! Bakan Bayraktar, 2026 yılı için "oyun değiştirici" stratejilerin devreye gireceğini müjdeledi. Yeni yıl hedefleri arasında Karadeniz gazı üretimini iki katına çıkararak 8 milyon haneye yerli gaz ulaştırmak ve Diyarbakır merkezli yeni stratejilerle petrol sahalarını genişletmek yer alıyor. Ayrıca ilk nükleer güç santrali Akkuyu’nun devreye girmesi ve Somali gibi deniz ötesi bölgelerde yapılacak yeni sondajlarla Türkiye, küresel enerji liginde "merkez ülke" konumunu perçinlemeye hazırlanıyor.

#3
Foto - Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

TÜRKİYE’NİN ENERJİSİ 2025’TE YİNE ZİRVEDE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık." dedi.

#4
Foto - Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yılları petrol ve doğal gaz üretim verileri ile 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#5
Foto - Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

Bakan Bayraktar, paylaşımında, Gabar ve Karadeniz'deki çalışmaların enerji üretimine olan katkısına dikkati çekerek, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık." bilgisini verdi.

#6
Foto - Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

ÜRETİM RAKAMLARINDAN BÜYÜK ARTIŞ Bayraktar'ın paylaştığı infografikte yer alan verilere göre, 2024 yılında 38 milyon varil olan yıllık petrol üretimi, 2025 yılında 47,9 milyon varile yükseldi. Doğal gaz üretiminde de benzer bir artış kaydedilerek, 2024'teki 2,3 milyar metreküplük üretim, 2025 yılında 3,2 milyar metreküpe ulaştı.

#7
Foto - Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

“2026’DA HEDEF KARADENİZ GAZINI İKİYE KATLAMAK” Gelecek döneme ilişkin hedefleri de açıklayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’
Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Çin, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

İsrail ve Suriye’nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, iki devlet..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

Kadıköy’deki restoranında fahiş fiyatlara itiraz eden müşterisini "Takipçin az" diyerek aşağılayan Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu hakk..
Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu
Dünya

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’te sivil yerleşim yerleri ve ordu noktalarına saldırmasının ardından kentte çatışmalar üçüncü gününde de sürü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23