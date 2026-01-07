Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor

Türkiye, "Milli Enerji ve Maden Politikası" meyvelerini 2025 yılında fazlasıyla topladı. Gabar dağlarından fışkıran petrol ve Karadeniz’in derinliklerinden çıkarılan doğal gaz, ekonomiye dev katkı sağladı. Bakan Bayraktar, 2024 yılında 38 milyon varil olan yıllık petrol üretiminin 47,9 milyon varile yükseldiğini duyururken; doğal gazda da 2,3 milyar metreküpten 3,2 milyar metreküpe çıkarak dev bir sıçrama yapıldığını vurguladı. Bu rakamlar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bitirme kararlılığını bir kez daha dünyaya ilan etti.