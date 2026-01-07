Bakan Bayraktar’dan 2026 müjdesi: Petrol üretimi 47,9 milyon varile ulaştı! Milli enerji hamlesiyle dışa bağımlılık bitiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2025 yılı enerji bilançosunu açıkladı. Yerli ve milli hamlelerle petrol üretimi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimi ise 3,2 milyar metreküpe ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Bayraktar, “İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açacağız” dedi.