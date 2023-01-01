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Türkiye
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Bak sen şu köpeğin yaptığına! Vatandaş kurtardı

2023-01-01 10:09:33
Bak sen şu köpeğin yaptığına! Vatandaş kurtardı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başı plastik kaba sıkışan köpeği bir vatandaş kurtardı.

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Foto - Bak sen şu köpeğin yaptığına! Vatandaş kurtardı

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde kafası plastik kaba sıkışan köpek, bir vatandaşın dikkatini çekti.

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Foto - Bak sen şu köpeğin yaptığına! Vatandaş kurtardı

Duyarlı vatandaş, makas ile plastik kabı kesip köpeğin başını sıkıştığı yerden çıkardı. Köpek daha sonra yaşam alanına geri bırakıldı.

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